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霧霾嚴重戴好口罩！101大樓消失了 這些地區空汙紅色警示

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霧霾嚴重！101大樓消失了 這些地區空汙紅色警示

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
根據環保署空氣品質監測網顯示，今天上午6時西半部各地普遍空氣品質不佳。環保署說，今天環境場風速偏弱，西半部地區於清晨及夜間易有局部霧，且混合層偏低，致水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積。圖為新店山區，原本可以看見台北市區但空汙影響全部灰濛濛一片。 記者季相儒／攝影
根據環保署空氣品質監測網顯示，今天上午6時西半部各地普遍空氣品質不佳。環保署說，今天環境場風速偏弱，西半部地區於清晨及夜間易有局部霧，且混合層偏低，致水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積。圖為新店山區，原本可以看見台北市區但空汙影響全部灰濛濛一片。 記者季相儒／攝影

今天西部空氣品質不佳，根據環保署空氣品質監測網顯示，中山觀測站的監視器角度原本可見101大樓，但今天上午7時許已無法看見。氣象專家一早也示警今天空汙嚴重，民眾外出要戴口罩。

環保署提醒永和、新北(樹林)、大里、西屯、二林、彰化、台南(麻豆)、東區林森路、嘉義、新港、新營、台南、安南、斗六地區所有族群應減少在戶外活動(紅色警示)，西半部敏感族群應減少在戶外劇烈活動(橘色提醒)。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，北部戶外的能見度較差，是顯著的霧霾現象，目前濃度仍高，但和昨天下午相比有減緩趨勢，外出時務必要戴上口罩，減少在戶外停留時間。目前西半部很多地方也都顯著偏高，但分布較為零星，有些鄰近地方到達所有族群不健康，有些是敏感族群，也有些是良好到普通等級。

中央氣象局發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門、馬祖、台中及苗栗能見度不足200公尺。

環保署空氣品質預報資訊，今天環境場風速偏弱，西半部地區於清晨及夜間易有局部霧，且混合層偏低，致水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積；晚起鋒面通過及東北季風增強，迎風面地區空品將逐漸好轉。

今天宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部空品區為「紅色警示」等級；詳查「環保署空氣品質監測網」。

根據環保署空氣品質監測網顯示，今天上午6時西半部各地普遍空氣品質不佳。環保署說，今天環境場風速偏弱，西半部地區於清晨及夜間易有局部霧，且混合層偏低，致水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積。圖為新店山區，原本可以看見台北市區及101，但空汙影響全部灰濛濛一片都看不見。 記者季相儒／攝影
根據環保署空氣品質監測網顯示，今天上午6時西半部各地普遍空氣品質不佳。環保署說，今天環境場風速偏弱，西半部地區於清晨及夜間易有局部霧，且混合層偏低，致水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積。圖為新店山區，原本可以看見台北市區及101，但空汙影響全部灰濛濛一片都看不見。 記者季相儒／攝影

環保署中山測站昨天上午8時53分的空氣品質監測情形，明顯可見101大樓。圖／取自空氣品質監測網
環保署中山測站昨天上午8時53分的空氣品質監測情形，明顯可見101大樓。圖／取自空氣品質監測網

環保署中山測站今天上午7時54分的空氣品質監測情形，霧霾嚴重，已看不見101大樓。圖／取自空氣品質監測網
環保署中山測站今天上午7時54分的空氣品質監測情形，霧霾嚴重，已看不見101大樓。圖／取自空氣品質監測網

空氣品質 空汙

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