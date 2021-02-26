空汙嚴重！ 彭啟明：北部顯著霧霾現象 目前濃度仍高
天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，昨天台灣附近的環境風場顯著的偏東風，但在台灣海峽北部，也因為地形產生一個背風的小窩流，把中部的空氣汙染往北傳送，加上大氣穩定，又位於在鋒面的前緣，西北部沿海都有顯著的霧發展，從昨天下午開始北部就有很嚴重的霧加上霾，兩個合在一起發生，也持續到目前。
彭啟明說，提醒北部民眾要留意戶外的能見度較差，是顯著的霧霾現象，目前濃度仍高，但和昨天下午相比有減緩趨勢，外出時務必要戴上口罩，減少在戶外停留時間。目前西半部很多地方也都顯著偏高，但分布較為零星，有些鄰近地方到達所有族群不健康，有些是敏感族群，也有些是良好到普通等級，差異頗大。
這波要改善，要看今天的變化，他說，預期北部空汙在午後會有顯著改善，目前有波鋒面系統已經到達台灣北方，這波不是非常強，但仍會對台灣北部天氣帶來影響，預期今天中午前，苗栗以北到宜蘭花蓮，就會逐步轉為短暫陣雨的天氣。
彭啟明表示，晚間還有鋒面的不穩定結構再南下，東北風也增強，降雨的會往南更延伸一些，可能到中部，台中、彰化、雲林、南投以及東南部的台東、恆春半島一帶都可能有短暫陣雨。
至於嘉義、台南、高雄、屏東等地降雨的機會較低，但是雲量也將會增多，靠山區也有局部短暫陣雨的機會。他說，這波的降雨量對西半部的貢獻很有限，不是很顯著。
今天白天溫度略降，但感受還不明顯，但到晚上會轉涼一些，預計今天深夜到周六清晨，北部空曠低溫仍有機會只有14-15度，仍有點涼意。
周六上半天仍不穩定，北部還有短暫局部陣雨機會，中南部仍為多雲的天氣，周六下半天開始鋒面完全通過，會逐步轉晴回溫，但東半部會略慢一些，仍有短暫陣雨。
彭啟明說，預計周日到下周一，將會顯著的回溫轉晴，周日是東北風顯著減弱改變，尤其下周一開始轉為偏東風到東南風，各地會轉為多雲到晴的好天氣，各地高溫會到26-28度，和過去幾天有點像，是很適合外出踏青的好天氣。
下一波的變化時間點會在下周二，他說，預期有波東北風再度南下，類似今天的變化會再出現，仍會有溫度下滑及短暫陣雨出現，仍以北部較明顯。
彭啟明說，近期的天氣已經有顯著春天的特徵，變化速度很快，尤其溫度的乍暖還寒，或是有些低雲和霧會發展，也可能逐漸有雷雨發展。
今天因為境內汙染物累積，台灣西半部由北到南清晨空氣品質差，特別集中在北部、中部地區。環保署表示，26日環境場風速弱，水平及垂直擴散條件差，汙染物易累積；民眾少出門，若出門一定戴好口罩，減少戶外活動。
根據環保署的監測資料，清晨6時，北部樹林151、新莊126、市中心古亭117，萬華136，空氣品質監測AQI都破百對敏感族群不健康，一早起來民眾覺得喉嚨沙沙的，不停打噴嚏，眼睛也不舒服；北部空品持續惡化。
環保署表示，27日、28日環境風場為東北風，中部以北地區空品好轉，南部地區仍易有汙染物累積；3月1日東北季風減弱，西半部空品轉差；2日、3日東北季風再增強，中部以北擴散條件較佳，南部較易累積汙染物；空氣品質受氣象條件影響大，近期(春天)天氣系統變化快速，天氣較不穩定，有其不確定性，請隨時留意最新空氣品質資訊。
環保署表示，空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩。
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