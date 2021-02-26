濃霧特報！ 北部空品「紅色警示」 晚上變天才好轉

中央氣象局今天發布濃霧特報，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門能見度不足200公尺。

昨天北部低海拔雲海湧入。中央氣象局長鄭明典昨天說，低海拔雲海地面伴隨著高濃度懸浮微粒空氣，會影響台北盆地內的空氣品質。他今天表示，今天「逆溫層還是很低」。

今天上午北部、東北部山區及馬祖有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；下午起明天鋒面逐漸通過及東北季風增強，中部以北、東北部及東部地區天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部地區轉為有短暫雨，中部、東半部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖亦轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲。

今、明天西半部地區及今天金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。今傍晚起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有8至9級強陣風。北部海面及台灣海峽北部有局部霧。

根據環保署空氣品質監測網顯示，今天上午6時西半部各地普遍空氣品質不佳。

環保署說，今天環境場風速偏弱，西半部地區於清晨及夜間易有局部霧，且混合層偏低，致水平及垂直擴散條件較差，汙染物易累積；晚起鋒面通過及東北季風增強，迎風面地區空品將逐漸好轉。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級；北部空品區為「紅色警示」等級。

明天東北季風增強，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；南部地區位於下風處，汙染物稍易累積；西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。