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228連假注意霧霾 吳德榮：今夜變天明晚雨歇
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東北風續減弱，各地為多雲時晴的天氣，山區及東半部偶有零星短暫雨的機率；白天舒適微熱、早晚略偏涼；大氣穩定、西半部易有霧及空汙發生。北部16至28度，中部16至29度，南部16至30度，東部16至28度。
他說，今夜東北季風挾冷空氣及水氣開始南下；明天連假第一天苗栗以北、東半部及中部山區有局部雨，中南部多雲時晴；入夜北台雨漸停歇。北台氣溫降、轉涼微冷，中南部氣溫亦稍降。
他表示，周日連假第二天各地好轉為多雲時晴，北海岸、東半部仍有零星少量降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚偏涼微冷。下周一各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼；連假第二、三天中南部易有霧及空汙，金馬易起霧，隨時注意相關訊息。
下周二另一波冷空氣南下，強度與前波相近；新竹以北、東半部轉雨、氣溫降，下周三各地好轉為多雲時晴，氣溫漸升，北海岸、東半部有局部短暫降雨。下周四各地多雲時晴，白天微熱、早晚偏涼；東半部偶有零星少量降雨的機率。
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