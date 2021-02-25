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壽險業永遠賣得比你早！元月台股破萬六卻大舉減持

威力彩衝破7億！超熱門地震牌曝光 這3碼是基本配備

聯合新聞網 / 綜合報導
威力彩頭獎上看7.2億，有業者透露超熱門地震牌組合。記者曾原信／攝影
威力彩頭獎上看7.2億，有業者透露超熱門地震牌組合。記者曾原信／攝影

威力彩已經連槓27期，今（25）日將再度開獎，頭獎金額累計達7.2億元，也帶動投注買氣，有業者透露，獎號3、6、9依然是基本配備，有些民眾還會選用「時事牌」，從今日發生的芮氏規模4.6地震，推敲出一串要選填的數字，號稱「超熱門地震牌組合」。

根據台彩統計去年威力彩的熱門開獎號，第一區為35，開出高達24次，其次為15、24、33，開出23次，31也開出21次；第二區開獎熱門號則由01、08居冠，共開出16次。

根據《ETtoday新聞雲》報導，開出多次大獎的「飛來發彩券行」業者指出，以往威力彩最熱門的選號為1、3、6、9、5、8，第二區也以8居冠，而冷門號碼是以4結尾的數字，像是4、14、24、34，都比較少人填。

業者表示，有些民眾會結合「時事」考慮數字，例如今日在台灣東部外海發生芮氏規模4.6地震，地震深度58.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方22.6公里，最大震度宜蘭縣3級，民眾從這些資訊中，推敲出25、4、9、6、18、22、3，這也是「超夯地震牌組合」。

業者坦言，威力彩真的比較難中，但彩券行的買氣依舊熱絡，許多民眾都是衝著高額獎金而來，但「時事牌組合」僅供參考，一切都要看運氣。

地震 威力彩 彩券行 頭獎

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