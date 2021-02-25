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淡海輕軌揪民眾228遊北海岸 買雙人聯票送限量伴手禮
228連續假期即將到來，隨著疫情逐漸舒緩，民眾連假出遊意願漸高，新北市淡海輕軌也推出限時活動，民眾三天連假至輕軌紅樹林站（V01）或漁人碼頭站（V26）購買「雙人一日聯票」，即贈送藍海線限定版的「北海鱈魚香絲」1包，限量600份、送完為止，憑聯票除可至各站欣賞秘境景點，還可享週邊101家店家優惠。
新北捷運公司總經理吳國濟指出，隨著淡海輕軌通車至漁人碼頭，搭乘旅客呈現翻倍式成長，沿線有許多新興的秘境景點，例如竿蓁林站（V02）附近有百年芒果樹及現存古厝，吸引許多網美文青拍照，而淡金鄧公站（V03）旁國泰橋上俯瞰輕軌列車，則是許多軌道迷及攝影愛好者的首選取景點，出站還可到滬尾櫻花大道賞花，
吳國濟說，崁頂站（V11）旁的金色水岸自行車道、公司田溪畔的櫻花步道，還有周邊許多特色建築等，也都是打卡熱點，歡迎民眾趁著228連假，到淡水走春賞櫻、拍美照。如欲查詢輕軌相關訊息請關注「新北捷運X淡海輕軌」官方粉絲團，或至KKday網站查詢更多淡水一日遊程套票。
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