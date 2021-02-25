部分負擔漲又擴大免收？醫改會：完整公布精算才能服人

衛生福利部正研議提高藥品、慢箋、檢驗檢查、急診的負擔部分，部長陳時中強調會保障弱勢。健保署署長李伯璋今透露，研議修法擴大免部分負擔對象，包括中低收入戶之依賴人口、重度身心障礙者、極重度身心障礙者，粗估總人數至少約四十七萬人，最快五月有初步結果。台灣醫療改革基金會呼籲，健保署有責任根據精算原則，主動針對現況、規劃方案、預期目標，提出大眾可理解的說明。

根據衛生福利部統計資料，2019年中低收入戶依賴人口有12萬9000多人，極重度身心障礙者至少14萬多人，重度身心障礙者至少20萬3000多人。李伯璋表示，健保署已與社家署討論，研議讓上述對象減免所有部分負擔，但這需要修法，最快要等五月立院這會期結束，才會有結果。

部分負擔改革方案內容複雜、影響龐大，試算結果及影響評估等完整內容皆未對外公布，健保署每天釋放零散資訊，民眾未來得多繳錢，卻只能霧裡看花。醫改會執行長林雅惠質疑，健保署一面要漲，一面要減免，這一加一減的總和是什麼？

林雅惠表示，各項部分負擔調整所影響族群大不相同，健保署有責任根據精算的原則，主動提出易讀的說明，讓社會大眾了解。包括現況中的調整空間、調整空間應優先容納哪些項目？調整後可達成的目標？雲端的藥歷和檢查影像對減少重複用藥和檢查的成效為何有限？還有哪些務實改善措施應優先推動？這些都要講清楚，才能服人。

林雅惠表示，民眾頂多只能決定就醫的次數，要做哪些檢查、開什麼藥，都不是民眾完全可控，所以醫療浪費絕不能只病人端下手、加收部分負擔。衛福部說接下來交由健保會討論，就算「對外溝通」，其實是誤導社會大眾，因為健保會只有諮詢權，並無決定權。除非健保署公布完整資訊，讓社會大眾有機會參與切身的公共政策討論，否則就算政策不合理，行政部門就是要做，健保會反對也沒有用。