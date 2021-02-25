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空汙拉警報 醫師籲心肺疾病患者少外出

中央社 / 台北25日電

西半部空汙拉警報，醫師提醒，空汙對肺部、心血管衝擊最大，恐增心血管疾病、氣喘、慢性阻塞性肺病患者發病風險，建議避免外出及劇烈運動，幼兒出現喘咳症狀應就醫。

台大醫學系環境學醫學科特聘教授、環境及職業醫學部主治醫師郭育良今天接受中央社記者訪問時表示，台灣的空汙來源相當多元，包括車輛交通、工廠排放、燃煤等，也有一些境外汙染物，隨風吹到台灣。

郭育良說，空汙物質透過呼吸道進入人體後，會造成全身性的發炎反應，其中又以身體最大的2個器官，肺部和心血管首當其衝。原本就有心血管疾病、氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）的患者急性發作風險增加，原本症狀輕微者也可能出現不舒服的症狀。

除了急性效應，空汙造成的慢性問題也不少。郭育良指出，近年愈來愈多報導指出，有部分比例的糖尿病患者可能和空汙有關，世界衛生組織（WHO）也指出，長期暴露在空汙環境下，也可能增加肺癌、COPD、心肌梗塞等疾病風險。

郭育良說，台灣的房子通風大多很好，尤其若是有開窗戶，一旦空汙來襲，室內空汙濃度可能和室外相差不遠，建議可以關窗、開空氣清淨機，避免暴露空汙物，原本就有氣喘、心血管疾病者則應避免外出，若真要外出務必佩戴口罩，盡可能避免做劇烈運動。

健康意識抬頭，愈來愈多人養成跑步的習慣，郭育良也提醒，跑步時呼吸量會增加，在空汙環境下跑步恐怕會吸入更多汙染物，務必避免。

林口長庚兒童急診主治醫師吳昌騰也提醒，孩童是敏感族群，尤其部分孩子的呼吸道對於汙染物較敏感，遇到空汙容易出現喘、咳等症狀，甚至誘發氣喘發作，急診氣喘患者也比平時略增，呼籲家長提高警覺。

心血管疾病

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