雙北空品急惡化！全台大規模降載「高雄一個月用電量」

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
今天下午台北市中山南路一帶空汙嚴重。記者吳姿賢／攝影
今天下午台北市中山南路一帶空汙嚴重。記者吳姿賢／攝影

環保署表示，今天受環境風場偏東風影響風速偏弱，加上垂直擴散條件差，北部外海產生渦流，汙染物都往北部吹，造成大台北地區因擴散不良而空品急速惡化，已立即啟動汙染源降載等應變作為，並要求台電西半部所有燃油及燃煤電廠5座一起降載；雙北市政府也同步指示轄內各3座焚化廠，自今日下午5時至明日上午5時皆降載20％。

環保署表示，今日發現北部空品有轉差情形後，便要求台電公司加強降載，近3日截至今日下午4時，協和、林口、台中、興達及麥寮等西部所有的燃油或燃煤電廠共已降載3.77億度電，約等於減少高雄市（112萬戶）一個月用電造成的排放量。

至於各地方政府方面，除了通報防護以及加強稽查外，台北市對高汙染車輛攔查數提高為2倍，並指示內湖、木柵及北投焚化廠降載20％；新北市也指示新店、樹林及八里焚化廠同步降載20％，並要求轄內24家重點汙染源降載減排，其中汽電共生機組每日降載30%；桃園市通報排放量前50%的工廠及180處營建工地加強防制措施；台中市通知前30大工廠自主降載；雲林縣轄內21部發電及汽電共生機組皆執行友善降載及停車18-49％。

環保署表示，時序已進入春天，天氣變化快速，且近日常發生容易導致汙染擴散不良的天氣型態，因此除了請業者加強汙染防制作業外，也請民眾改搭大眾運輸減少車輛汙染，採取以功代金等環保祭祀，以及不要露天燃燒等。

今天下午台北市中山南路一帶空汙嚴重。記者吳姿賢／攝影
今天下午台北市中山南路一帶空汙嚴重。記者吳姿賢／攝影

環保署 空氣品質

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