電子煙油無尼古丁恐仍致癌 菸防法草案由行政院審查中

網路出現「水果條」、「維他命棒」等「電子煙」的花俏新名詞，業者常在臉書、IG等社群平台推廣成分不含「尼古丁」，較為健康。對此，小兒科專家表示，電子煙煙油通常含有丙二醇、甘油、尼古丁與其他化學品，即使是不含尼古丁的煙油，一般加熱後，仍會釋出一級致癌物甲醛或二級致癌物乙醛。恐提高罹癌機率。

小兒科診所院長陳木榮表示，目前約有1萬5千種添加物可加入煙油，雖有人慫恿說是合法添加物，但其中絕大部分都不是合法的食品添加物，且沒有做呼吸毒害測試，增加未知風險。

陳木榮指出，吸入電子煙所釋出的「甲醛」或「乙醛」，恐會刺激呼吸道，導致使用者咳嗽、胸痛、支氣管炎等，「丙二醇」或「二甘醇」則會造成腎臟損害及肝臟異常。

此外，如今取代電子煙的新名詞五花八門，諸如水果條、維他命棒等。國民健康署副署長吳昭軍日前表示，賣家刻意隱匿電子煙，鼓吹電子菸無害減害，增加青少年吸引力。電子煙裡面到底加什麼實在玲瑯滿目，甚至會有毒品，都會藉著新奇的包裝，吸引青少年購買，所以已擬修法管制。

國民健康署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，目前菸害防制法修正草案「禁止電子煙之類菸品的製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用」。行政院於109年11月16日及109年12月18日召開審查會議，草案目前由行政院細部審查中。

至於何時能審查通過，呂孟穎表示，待行政院審查完畢，會再交由立法院研議。目前「不含尼古丁」的電子煙可依據菸害防制法第14條，裁罰輸入、製造廠商1萬至5萬元，販賣者可罰1千至3千元。

呂孟穎指出，「含尼古丁煙油」則可依藥事法第82條，製造或輸入偽藥或禁藥者，最高可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；第83條，販賣者最高可處7年以下有期徒刑，得併科5千萬元以下罰金。

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