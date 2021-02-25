明天元宵節湧二二八連假首波車潮 國5早上9時恐開塞

二二八連假將至，明天是連假前一天，也是元宵節，預計將湧現首波返鄉和出遊車潮。國道5號上午9時出現車潮，預計持續到午夜才能紓解，西部國道則預估下午4時開始塞車。明天全線交通量會比以往的周五多一成，達105百萬車公里。

高公局透過大數據分析，預測和平紀念日連假前一日及三天連假重點壅塞路段及時段，彙整每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。高公局說，國5上午9時起，南向南港系統至頭城路段即開始有車多壅塞情形，但是是斷斷續續的，直到晚間6時後還會有另一波高峰，預估深夜12時紓解，再自連假首日5時起出現車多至下午4時始紓解。

西部國道則於明天下午4時過後湧現車潮，預估晚間8時後紓解。國1南下楊梅-新竹系統、國3南下三鶯到關西等路段較塞，行車時間皆是平常3倍。

高公局說，為避免交通壅塞惡化，規畫實施國5匝道封閉及分向高乘載管制，2月27日至28日，每日0至12時，封閉國5石碇及坪林南向入口匝道，並且於6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制；2月28日至3月1日，每日下午2時至晚間9時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制，國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

依據中央氣象局預報，明天及連假第一天，東北季風增強，北部多數地區都有機會降雨，東半部地區及中南部山區也有局部短暫雨，其他地區雲量偏多，北台灣天氣轉涼，其他地方較不受影響；連假第二、三天東北季風減弱，氣溫回升、降雨減少，東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。高公局提醒，用路人於和平紀念日連假行駛國道若遇下雨或車多壅塞時，請注意雨天視線不佳，並與前車保持安全行車距離，小心駕駛。

另依據觀光局訂房率資料，該次連假宜花東訂房率尖峰日、連假第一天達五成，將有大量車潮利用國5往返花東地區，國5壅塞勢必難以避免，連假第一、二天南向旅行時間預估將達平日五倍，連假第二、三天北向旅行時間預估將達平日七倍，高公局建議欲前往東部地區民眾多搭乘公共運輸。