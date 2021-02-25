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公視通過爭取國際影音平台 文化部：尊重且樂觀其成

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
公共電視董事會今開會決定爭取經營「國際影音平台」。本報資料照片
公共電視董事會今開會決定爭取經營「國際影音平台」。本報資料照片

針對公視董事會今日通過將爭取經營國際影音平台一事，文化部表示，尊重公視董事會決定且樂觀其成。

公視今天召開董事會，歷時兩小時的會議，以共識決通過爭取接棒中央社三月底到期的前導計畫，經營國際影音平台。公視總經理徐秋華表示，未來將以公視現有的能量與資源進行內容規劃，向文化部爭取國際影音平台。

文化部表示，國際影音平台自去年9月由中央社執行前導計畫，計畫將於3月屆期，中央社於計畫期間，執行包含強化全球新聞網絡佈建、影音節目產製、營運團隊與組織規劃，以及影音平台技術規格建置等前期籌備工作，各項工作皆按預定期程進行中。

文化部說明，因「發展國際數位傳播計畫」(即國際影音平台)的預算是以「業務費」編列並經立法院通過，須依照政府採購法相關規定辦理，文化部後續將依中央社執行前導計畫經驗及各界提供意見，與相關單位研議最適當的執行方式。

公視 文化部

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