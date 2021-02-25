各大宮廟元宵慶典因疫調整 社子島「夜弄土地公」照辦

受到新冠肺炎疫情影響，全國各大宮廟元宵活動配合中央防疫措施，相繼取消或延期，北市不少宗教活動因此調整，社子島「夜弄土地公」活動雖照常舉辦，但部分商家不提賞；內湖夜弄土地公及平安湯圓等元宵慶典活動均取消。

社子島福安里分屬中窟、塭寮、中圈（戲台口）、下竹圍（港墘仔），各自供奉土地公，也保留元宵夜弄土地公的傳統。

具百年傳統的社子島「夜弄土地公」活動，由戴著斗笠、打赤膊、穿短褲的壯丁們，扛著4尊土地公在巷弄間遶境，接受民眾放鞭炮祈福，周邊商家也會自發性高掛燈籠，打賞提燈踩街民眾。

元宵節當天晚上7時許，4尊土地公將進行遶境，遶境路線沒有固定，主要沿著延平北路7段、106巷、107巷、27巷、防汛道路及其他小巷弄穿梭。

今年社子島夜弄土地公活動雖然照常舉辦，但因應疫情，部分商家不提供打賞，上街提燈籠民眾也須戴口罩，做好防疫措施。

另外，內湖梘頭福德祠原校慶典活動，取消提供2月25（農曆正月14日）、2月26日元宵節（正月15日）平安湯圓福食，也取消2月16日元宵當天的夜弄土地公遶境祈福活動，但平安龜因祈龜及還龜信眾採實名制，因此活動照常舉辦。