淡古辦元宵遊古蹟活動 還送限量手工防疫燈籠

新北市立淡水古蹟博物館將於2月26日下午5時至7時在淡水海關碼頭舉辦「創意元宵－提燈、解謎、遊古蹟」活動，今日中午12時於淡古官方網站www.tshs.ntpc.gov.tw開放報名，額滿為止，凡報名成功者，即可免費體驗浴衣1次及贈送彩色燈籠1個，闖關完成猜燈謎遊戲者，再加碼玩扭蛋1次。

元宵節提什麼燈？提「防疫」燈籠最潮！淡古館員發揮創意，用回收的宣傳單來包裝酒精瓶，搖身變成防疫燈籠，還有利用新北市文化局紅包袋改造而成的紙燈籠也相當吸睛，不但環保又有氣氛，提前為元宵節在淡水海關碼頭的猜燈謎活動暖身！純手工防疫燈籠限量20個，送完為止。

淡古表示，沒有搶到名額的民眾也別懊惱，活動現場開放前50位民眾提著自製創意燈籠來玩猜燈謎遊戲，完成的人也能玩1次扭蛋，保證人人有獎。

淡古館長黃麗鈴表示，為了讓更多的人了解傳統節慶及親近古蹟，特別在元宵節舉辦活動，希望透過猜燈謎遊戲，從中認識古蹟的歷史故事。而淡水街長多田榮吉故居熱門活動「青春山海線-來去古蹟當Coser」配合節日首度移師至淡水海關碼頭，邀請民眾身穿浴衣及提著彩色燈籠在淡水河畔拍照打卡，配上無敵夕陽美景，過一個臺日混搭的元宵節。