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高雄主婦去年底中4.3億大樂透頭彩 包百萬紅包給投注站

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
台彩總經理蔡國基（右二）頒贈頭獎商店獎牌祝賀開出頭彩的鑫采紅彩券行。記者王昭月／攝影
台彩總經理蔡國基（右二）頒贈頭獎商店獎牌祝賀開出頭彩的鑫采紅彩券行。記者王昭月／攝影

幸運之神真是眷顧，高雄一名40歲左右婦人去年12月路過券行，花了1000元買20注大樂透，結果中頭彩4.3億元，事後她捐出1500萬給國信託金控統籌做公益，也捐出百萬元照顧兒童，點燃生命之火，更大方包給投注站百萬元紅包。開出頭彩的鑫采紅彩券行，生意自此也增加2、3成，好運連連。

台彩公司總經蔡國基今天南下高雄， 頒贈頭獎商店獎牌祝賀開出頭彩的鑫采紅彩券行。他表示，這名主婦去年12月11日路過彩券行，以電腦選號買20注大樂透，其中1注中頭獎，獎金4.3億元。

這名頭獎得主不忘捐款做公益，也抱上大紅包感謝投注站，鑫采紅彩券行老闆葉春發也分享中獎人的愛心，各捐贈創世社會福利基金會高雄分會、中華房角石兒少關懷協會10 萬元，關懷植物人及弱勢孩童。

蔡國基說，大樂透春節加碼，自2月9日起連續13天開獎，是史上連續開獎天數最長的一次，並加碼360組百萬元春節大紅包。春節期間共開出9次頭獎，打破歷年紀錄，360組「春節大紅包」則在2月23日全數送出，財神爺真是超忙碌。

蔡國基還表示，今天要開獎的威力彩，頭獎上已看7.2億元，是今年至今最高的頭獎獎額，民眾可把握時機。

彩券行 頭獎 大樂透

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