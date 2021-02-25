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中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天
今天中部以北受空汙影響嚴重，截至下午3時觀測，全台共有6站紅害、37站橘警，環保署表示，中南部汙染物逐漸往北擴散，因此北台灣空品不佳，雙北等地都會出現紅害，預計至少維持到明天白天，傍晚東北季風增強才可能改善。
環保署監資處科長游智淵表示，先前就有預報空品會不太好，西半部清晨、夜間也有霧，近幾天台灣都吹東風，擴散條件比較弱，因此西半部空品都不太好，之前主要是雲嘉南高屏空氣不好，今天凌晨到上午期間則是中部比較嚴重、出現紅害。
游智淵說，中午過後中部、竹苗地區產生渦流，就像是逆時針的漩渦，把中南部汙染物逐漸帶往北部，因此現在中部沿海地區空品慢慢變好，而苗栗、新竹、桃園整個都不好，接下來就換新北、台北，預計接下來幾個小時會出現紅害。
游智淵說，晚上也會起霧，加上風速也弱，因此空汙還會持續到明天白天，但根據氣象局預報，明天傍晚會有東北季風增強，屆時空品應該可以改善。
環保署預報，明天環境風速仍偏弱，清晨及夜間水平和垂直擴散條件差，易累積汙染物；午後風速稍增強且垂直擴散條件好轉，將有利汙染物擴散。宜蘭及花東空品區為「良好」等級，北部、竹苗、高屏空品區為「橘色提醒」等級，中部、雲嘉南空品區為「紅色警示」等級。
環保署說，27日東北季風增強且北部地區有雨，空氣品質將逐漸好轉；南部地區位在下風處，仍須留意汙染物累積情形。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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