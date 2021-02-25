元宵節美食熱量爆表 營養師：4、5顆湯圓等於1碗白米飯

農曆正月15（國曆2月26日）是元宵節，除了傳統賞花燈，也會準備湯圓或元宵來應景，該如何食用，讓元宵佳節美食不至於增加身體過多的負擔呢。桃園市中壢天晟醫院纖體天成體重管理與代謝手術中心梁嘉麟營養師提供以下四個小撇步。

主食減量：不論是哪一種湯圓，至少一半以上的比例由醣類組成，而且有時1顆的熱量不少，例如包餡的鹹、甜湯圓4、5顆就等於1碗白飯的熱量，因此食用時，建議當天的主食減量，吃兩顆包餡的甜湯圓，飯量應減少半碗，以免熱量爆表。

減少糖分：含餡的甜湯圓由於餡料本身有糖份，建議直接清水烹煮，減少甜湯烹煮時再額外加入的精緻糖；此外煮小湯圓時的甜湯也以減糖為佳，以紅棗、龍眼乾取代部分的砂糖，至於湯底的除了糖水也能選擇牛奶、豆漿，除了可補充蛋白質也別具風味，還可加入白木耳豐富口感，當中的膳食纖維不僅能增加飽足感，也能維持腸道的機能。

加料升級：包餡的鹹湯圓可當正餐，烹煮時加入蔬菜、瘦肉絲、雞蛋、香菇等食材，可增加蛋白質及纖維質的攝取，以富化、均衡整體的營養價值。