元宵節12大禁忌 別穿這色條紋衣、剪髮「一年都存不到錢」

明天是農曆正月十五，也是俗稱的元宵節，不少民眾會應景吃湯圓、賞花燈、猜燈謎等活動，命理專家楊登嵙說，明天元宵節在習俗有12大禁忌要特別注意，其中不要剪頭髮、不要丟失錢財、不要借錢給朋友最重要，因為剪髮等於剪「發」，把發財都剪掉，象徵一年都存不到錢，另外丟錢象徵丟掉一年好機運，而借錢給朋友等於是借出好運，都會影響到新的一年的財運。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙說，正月十五「上元節」，為三官大帝之天官大帝的誕辰，三官為上元賜福天官紫微大帝，中元赦罪地官清虛大帝，下元解厄水官洞陰大帝的合稱，全名為「三元三品三官大帝」，也稱「三界公」，在道教中僅次於玉皇大帝的神明，明天元宵節如同小過年，當天有12項禁忌需要民眾注意的，說明如下：

第一、天官大帝的誕辰日，應以喜慶為主，夫妻之間絕不能鬧矛盾，盡量避免孩子哭鬧打小孩，以免給家庭帶來霉氣。 第二、應避免剪髮，髮的諧音又同「發」，這天不宜剪頭髮，免得把好運氣除掉了。因為「發」如同發財的發，元宵節剪髮，易將財富洗之一空，一年存不下積蓄。 第三、避免看醫生，除非病情突然加重或先前已經住院，否則有該年病痛連連之兆。 第四、元宵節是一個普天同慶的節日，避免工具或設備損壞，意味著當年財富的流失和霉運降臨發生，宜提早預先檢查，以防範損壞的事情發生。 第五、身體疲弱或運氣差的人應避免到荒郊野外、墳地、靈骨塔等陰氣和晦氣較重的場所，以免沾染晦氣上身。 第六、若丟失財物，那麼則意味著自己沒有能力照顧好錢財，一整年容易錯失好機會。因而，應特別注意防範財物遺失。 第七、最好不要借錢給人，否則，今年他人容易將你的好運氣借走。 第八、米缸不可見底，有斷炊之凶兆，影響財運。 第九、注意衣服不要弄破，否則，容易一年破財倒霉之兆。 第十、切忌不要殺生、見血，否則，今年易引發破財及血光之災，職業為此則不忌。 第十一、不可說髒話、爆粗口。否則，今年易禍從口出，不經意說錯話而帶來口角是非。 第十二、不可穿白色和黑色線條相間的衣服，因為這兩種顏色與牢獄及死亡有關聯，元宵節穿這兩種顏色，會事事不能如願。