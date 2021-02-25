影／兒少私密性影像具違法商機 網路誘拐難防民團籲立法

網路誘拐事件頻傳，台灣展翅協會今發表「Web547網路檢舉熱線」、「Web885網路諮詢熱線」年度報告，台灣展翅協會秘書長陳逸玲指出，去年協會接獲民眾檢舉網路不當或違法內容案件為6463件，其中涉及兒少性虐待、性剝削內容有647件，佔近1成5，由於兒少私密性影像具違法商機，驅動有心人士誘拐兒少拍攝，呼籲政府制定網路誘拐法律，並加強查緝、偵辦。

台灣展翅協會報告指出，2020年Web547接獲6463件網路不當或違法內容案件，其中涉及兒少性虐待、性剝削內容有647件，佔14.94%；Web885提供民眾諮詢網路問題前3名則分別為性勒索、網路霸凌及個資盜用。

台灣展翅協會兒少網路安全處長陳時英指出，兒少性虐待/性剝削內容具龐大商機，647件案例中，有13件屬境內IP，代表絕大多數犯罪仍在國外，但有64%的平台語言是繁簡體中文，顯見仍以華人甚至國人為目標族群，除透過第三方支付購買外，常見以會員制收取會費、帳號升等、點擊率等方式獲利，散布平台也更多元，如雲端儲存空間、看片APP、即時通訊群組等。

另在web885網路諮詢熱線報告顯示，性勒索諮詢在近5年來排名前3高，陳時英表示，去年被害男性略多於女性，年齡層多落在19歲至25歲，年齡最小受害者僅15歲，其中約一半案件數親密關係或視訊性愛遭偷拍後被勒索。

陳時英說，男性受害者多於女性，顯示社會刻板印象認為男性被偷拍沒什麼大不了，實際上男性被害人也會陷入影像被散布的恐懼及擔憂。

陳逸玲表示，兒少性私密影像其實是有價商品，能在市場上交易、販售，因而驅動有心人士在網路誘拐私密照，孩子上網管道多元，包括社群平台、遊戲網站、論壇都可能遭有心人士利用，加害人通常會先觀察孩子有興趣的話題，跟孩子討論喜歡的偶像或遊戲等，也會利用孩子對身材發育的擔心進而開啟話題，再將對話導入與性有關的內容，也會分化孩子與家長的關係。

她呼籲政府應制定嚴格的網路誘拐法律，加強查緝偵辦網路上違法內容，特別是兒少性剝削，並提升大眾及兒少網路安全意識及數位素養，將情感教育納入家庭及學校教育的核心議題;網路業者部分則應制定使用守則規範及申訴舉報機制，社會大眾及家長也可以一起維護友善的網路環境，鼓勵檢舉違法及不當內容。