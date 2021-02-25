興采金皇染料攜手防疫 北榮獲贈2千件防護衣

為了讓擔任防疫第一線的醫院有完整抗疫物資，紡織國家隊興采集團及其協力廠商金皇染料公司捐贈台北榮總2000件P3防護衣，捐贈儀式於今(25)日上午舉行，由興采集團董事長陳國欽及金皇染料董事長翁明源代表捐贈，北榮副院長黃信彰代表受贈。

北榮副院長黃信彰表示，政府與民間齊心努力，才能讓台灣有傑出的防疫成果，完善的防護是抗疫成功的第一步，藉由興采集團及金皇公司的善心捐贈，讓第一線醫護人員都能安全、安心的工作，讓病人都能獲得最完善的照顧。

防護衣、隔離衣主要是為了防止醫護人員在操作篩檢病毒時，受到血液病毐等可能性感染，是新冠肺炎發生以來，第一線醫護人員的重要裝備，興采與金皇主要生產環保機能性紡織面料與成衣，這次參與國內防疫國家隊，