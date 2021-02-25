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興采金皇染料攜手防疫 北榮獲贈2千件防護衣

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
北榮今天宣布獲贈紡織國家隊興采集團及其協力廠商金皇染料提供的2千件防護衣，讓站在第一線防疫的醫護人員有安全的抗疫物資，圖(左起)黃信彰副院長、陳國欽董事長、翁明源董事長。/北榮提供
北榮今天宣布獲贈紡織國家隊興采集團及其協力廠商金皇染料提供的2千件防護衣，讓站在第一線防疫的醫護人員有安全的抗疫物資，圖(左起)黃信彰副院長、陳國欽董事長、翁明源董事長。/北榮提供

為了讓擔任防疫第一線的醫院有完整抗疫物資，紡織國家隊興采集團及其協力廠商金皇染料公司捐贈台北榮總2000件P3防護衣，捐贈儀式於今(25)日上午舉行，由興采集團董事長陳國欽及金皇染料董事長翁明源代表捐贈，北榮副院長黃信彰代表受贈。

北榮副院長黃信彰表示，政府與民間齊心努力，才能讓台灣有傑出的防疫成果，完善的防護是抗疫成功的第一步，藉由興采集團及金皇公司的善心捐贈，讓第一線醫護人員都能安全、安心的工作，讓病人都能獲得最完善的照顧。

防護衣、隔離衣主要是為了防止醫護人員在操作篩檢病毒時，受到血液病毐等可能性感染，是新冠肺炎發生以來，第一線醫護人員的重要裝備，興采與金皇主要生產環保機能性紡織面料與成衣，這次參與國內防疫國家隊，

陳國欽、翁明源二位董事長表示，配合國家防疫政策，協助生產隔離衣、防護衣等一線防疫物資給一線醫護同仁，全球新冠疫情尚未退去，藉由實際行動為防疫作出貢獻，希望攜手守護民眾守護台灣。

北榮副院長黃信彰(左)代表北榮致贈感謝狀給興采集團董事長陳國欽(左二)、金皇染料董事長翁明源(左三)。圖/北榮提供
北榮副院長黃信彰(左)代表北榮致贈感謝狀給興采集團董事長陳國欽(左二)、金皇染料董事長翁明源(左三)。圖/北榮提供

醫護人員 新冠肺炎 疫情

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