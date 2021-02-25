光復南方孩子的天空！高雄4月4日兒童節反空汙遊行

多個反空汙團體今天在立法院宣布，將在4月4日兒童節舉辦高雄反空汙遊行，「光復南方孩子的天空」，這些孩子在空汙環境下成長，還要呼吸六輕、中火、興達港、中鋼排放的毒空氣，相當不公平，希望民眾共同上街頭爭取孩童呼吸平權。

南部反空汙聯盟發言人李建誠表示，4月4日兒童節將有高雄反空汙遊行，去年台北市人口跌破260萬史上新低，而高雄市的遷出人口也創新紀錄，遷出遠大於遷入人數，​南部的孩子不該被犧牲，也不該是次等的人。

李建誠說，去年秋冬空汙季以來，​南部反空汙大聯盟陸續收到很多民眾抱怨，認為高雄空汙問題沒有明顯改善​，家長們更是在紫爆紅害日疲於擔心孩子呼吸健康狀況。

高雄健康空氣行動聯盟理事長黃義英說，邀請祖孫三代上街遊行，籲請政府推出具體有感的空汙防制對策，興達煤電應於今年立即除役，而中鋼鬆口承諾減煤，更應減少一座煉焦高爐。​遊行盼喚起中央和地方合力推動高雄的去煤政策。​

台南市空汙防護自救會召集人陳建明說，身為兩個孩子的父親，為了保護孩子因此舉家從空汙受災區北遷，但不是每位父母都像他這樣幸運。教育部應該站出來，質疑空汙季教育部是否提醒讓孩童待在室內，室內也不一定有空氣清淨機。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，​4月4日兒童節是今年第一場反空汙遊行，希望民眾一起參與，立法院將要開議，呼籲這個會期提出空汙、氣候專案報告​回應民間期待， 且預算是否使用​綠色預算都要說清楚。