腦幹被壓迫手麻沒感覺！2利器輔助手術後…下床活動了

53歲陳姓室內設計師近半年出現右手無力、步態不穩，就醫發現是水瘤壓迫腦幹，經台中榮總腦功能手術團隊評估，上周五接受手術，以術中神經電生理監測定位，加上術中影像導引輔助摘除水瘤，術後腦功能保留良好，如今術後6天，可下床活動、步行需人扶，他今天在妻子陪同下，感謝醫療團隊救治，他也體悟健康、家庭的重要，「專業就交給醫療團隊，時間就交給家人」，遵循醫囑、配合復健，並把時間留給家人。

陳姓病患說，他去年11月底因右側無力跌倒，肋骨斷二根，過年前發現右手沒有知覺，連忙就醫，發現是水瘤壓迫致腦幹病變，在上周五手術，術後發現手麻情況解除，當下放心了，現在已可以正常下床活動。

台中榮總神經醫學中心主任沈炯棋說，開腦手術現在相當精密，除了導航系統以外，現在更要求神經功能監測，以前只有監測到手腳，如今監測語言、空間概念等，讓手術更安全。

台中榮總神經外科醫師潘思延說，陳姓病患功能腦區手術，術前經跨科團隊討論，評估陳姓病患因腦幹受壓迫影響感覺、運動神經，透過全麻手術，搭配術中腦功能神經生理監測定位，加上術中影像導引，達到最大範圍的病灶切除及良好的神經功能保留。