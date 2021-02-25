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腦幹被壓迫手麻沒感覺！2利器輔助手術後…下床活動了

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
陳姓室內設計師（左三）今天術後6天，可下床活動，在妻子陪同下，獻花感謝醫療團隊救治。記者趙容萱／攝影
陳姓室內設計師（左三）今天術後6天，可下床活動，在妻子陪同下，獻花感謝醫療團隊救治。記者趙容萱／攝影

53歲陳姓室內設計師近半年出現右手無力、步態不穩，就醫發現是水瘤壓迫腦幹，經台中榮總腦功能手術團隊評估，上周五接受手術，以術中神經電生理監測定位，加上術中影像導引輔助摘除水瘤，術後腦功能保留良好，如今術後6天，可下床活動、步行需人扶，他今天在妻子陪同下，感謝醫療團隊救治，他也體悟健康、家庭的重要，「專業就交給醫療團隊，時間就交給家人」，遵循醫囑、配合復健，並把時間留給家人。

陳姓病患說，他去年11月底因右側無力跌倒，肋骨斷二根，過年前發現右手沒有知覺，連忙就醫，發現是水瘤壓迫致腦幹病變，在上周五手術，術後發現手麻情況解除，當下放心了，現在已可以正常下床活動。

台中榮總神經醫學中心主任沈炯棋說，開腦手術現在相當精密，除了導航系統以外，現在更要求神經功能監測，以前只有監測到手腳，如今監測語言、空間概念等，讓手術更安全。

台中榮總神經外科醫師潘思延說，陳姓病患功能腦區手術，術前經跨科團隊討論，評估陳姓病患因腦幹受壓迫影響感覺、運動神經，透過全麻手術，搭配術中腦功能神經生理監測定位，加上術中影像導引，達到最大範圍的病灶切除及良好的神經功能保留。

沈炯棋說明，台中榮總神經外科2013年購入新一代術中神經電生理監測儀器後，積極發展團隊能力並赴國外學習，近年積極組建腦功能手術團隊，包含專精神經監測和清醒手術的神經內外科醫師技術員團隊，深度麻醉到無痛喚醒轉換得宜的神經麻醉團隊，負責腦圖譜功能成像神經放射科醫師和精神科醫師，負責術前、中、後的語言及認知評估的語言治療師及心理師。

陳姓室內設計師（左三）今天術後6天，可下床活動，在妻子陪同下，獻花感謝醫療團隊救治。記者趙容萱／攝影
陳姓室內設計師（左三）今天術後6天，可下床活動，在妻子陪同下，獻花感謝醫療團隊救治。記者趙容萱／攝影

手術 台中榮總 醫師

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