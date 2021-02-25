研議新增三類人免部分負擔 粗估47萬人受惠

衛生福利部正研議提高藥品、慢箋、檢驗檢查，以及急診的負擔部分，部長陳時中強調會保障弱勢。衛福部中央健康保險署署長李伯璋今表示，健保署已與社會與家庭署討論擴大免部分負擔的範圍，從重大傷病、低收入戶，新增三類人也免付份負擔，就是中低收入戶的依賴人口、重度身心障礙者、極重度身心障礙者，總人數至少約47萬人（未扣除身份重複者），這部分需要修法。

根據衛生福利部統計資料，2019年中低收入戶依賴人口有12萬9211人，包括18歲以下11萬8589人，65歲以上1萬622人。2019年的極重度身心障礙者至少14萬802人，重度身心障礙者至少20萬3465人。

健保署醫管組表示，重大傷病免部分負擔維持不變，目前低收入戶的保費和部分負擔，中低收入戶的保費，也都有補助，民眾免付。健保署已與社家署討論，研議新增方向包括中低收入戶當中十八歲以下與六十五歲以上的依賴人口，以及重度、極重度身心障礙者，但相關方案都已提交到衛福部，可能會再參酌部長意見在討論和調整，例如外界關切的失業人口。

李伯璋表示，上術研議免部分負擔的範圍，是指所有的部分負擔，需要修法，預計最快在五、六月這會期結束前後會有初步決議。

李伯璋說，檢驗檢查部分負擔，健保署有提出兩個方案給部長參考。「一口價」方案是按照醫院層級，收50到250元不等，各層級收一個固定金額。另一個方案是比照藥品按級距收費，收取50到300元不等，在醫學中心的收費可能會比一口價的金額高一些。

衛福部社會保險司司長商東福日前受訪表示，相關方案還在研議階段，後續還要經過健保會討論，已完備對外溝通的過程，需要修法的部分會由衛福部預告部版草案，在60天或是更短時間內搜集各界意見，之後送交行政院，行政院再將院版草案送進立法院，希望能在這會期進行審議。