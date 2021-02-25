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二二八連假 搭國光客運最低82折

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國光客運示意圖。圖／國光客運提供
國光客運示意圖。圖／國光客運提供

二二八連續假期將至，國光客運說2月26日起至3月1日止提供中、長程地區及國五路線計36條，全票平均可享85折優惠，最低則有82折。

國光客運說，除票價優惠外，為了鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，配合交通部政策在地有腳，持租車憑證搭乘回程客運最高折抵200元等利多優惠；為方便民眾銜接旅遊行程最後一哩路，公路總局協調宜蘭及台東地區多家租車業者提供租車優惠，憑租車契約返程搭乘國道客運，租機車可退100元，租汽車可退200元。

國光客運說，宜蘭地區經營有1877路線（圓山-頭城）、1878路線（圓山-宜蘭）以及1879路線（圓山-羅東）條路線，皆屬連假疏運優惠範圍。圓山往返羅東的1879線，原價140元，連假折扣後115元（約82折）；南港往返宜蘭的1878線，原價110元，連假折扣後90元（約82折）。

國光客運說，配合公路總局增開0999高鐵左營站─台東轉運站公路客運直達臨時路線，提供優惠票價350元，來回票650元優惠，以提供西部地區民眾前往台東更多元的選擇。

國光客運說，為使民眾於連續假期間前往宜蘭地區更加便利，配合交通部東部轉乘優惠可享持悠遊卡、一卡通等電子票證轉乘當地市公車一段票（或基本里程）免費，減少轉乘所需花費金額，一來可避免自行開車後飽受塞車之苦，二來又要面臨停車位一位難求的窘境，搭乘大眾運輸將會是您最好的選擇，不但更優惠、更迅速，還能更便捷。

國光客運 連假 台東

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