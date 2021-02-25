二二八連假 搭國光客運最低82折

鼎盛時期的中華商場店家五花八門，這裡號稱「什麼都有，什麼都不奇怪」，且絕對不要刻板印象地認為，那個年代思想封閉、資訊不發達。這樣的看法當然沒錯，但只要你懂，懂得你要什麼，懂得在哪兒找，這裡能夠接觸和挖掘的媒介範圍其實是相當廣的。

2021-02-25 12:07