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228連假 高雄車多時段預測出爐

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

今年228連假從2月27日至3月1日共3天，高雄市交通局預估連假期間幹道及各景點車流情形，幹道以2月27日總流量最高，其中又以中正路東向、大中路西向以及九如路雙向之車多情形最為明顯，預計從早上10點開始出現車潮。景點以西子灣、旗津與駁二地區11~18時車流最多，流量約較一般假日增加10%。

交通局預估，高速公路交流道周邊幹道部分，車潮集中於中午及傍晚夜間，連假前二日27日、28日車流較多，九如路與建國路雙向預計於10~12時及15~19時較易出現車多情形。

中正路東向往高速公路則自9~22時持續車多；而大中路與三多路西向車流則集中於10~12時及16~20時。3月1日為收假日，各幹道雙向預計中午開始出現車潮。

各景點周邊道路則預計連假三日均有車多情形，其中又以2月27日之車流量最高。駁二及旗津地區預估於每日11~18時持續有車多情形，壽山地區車潮則集中於16~18時，佛光山於15至18時車流較多。

交通局提醒，駁二特區與西子灣、旗津地區一般假日即吸引大量遊客，建議民眾搭乘捷運、輕軌或公車等公共運具前往。

另在各景點停車場方面，西子灣、駁二特區、旗津周邊停車場空間有限，連假期間易滿場，建議民眾多搭乘公共運輸或於旅途中停車轉乘捷運再步行前往各景點。

交通局提醒民眾在連假出遊途中收聽廣播、注意道路上電子看板，也可利用「高雄市即時交通資訊網https://traffic.tbkc.gov.tw/」查詢即時路況，掌握連假資訊、避開車多路段及時段。 

連假 車潮 駁二

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