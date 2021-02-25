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國內航空界奧斯卡評比出爐 這三家航空公司獲獎

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
國內線、國際線與低成本航空分別由立榮航空、中華航空與台灣虎航獲得。圖／民航局提供
國內線、國際線與低成本航空分別由立榮航空、中華航空與台灣虎航獲得。圖／民航局提供

民航最高榮譽、有我國航空界奧斯卡之稱的「金翔獎」，今天公布評比結果。交通部民航局說，國內線、國際線與低成本航空分別由立榮航空、中華航空與台灣虎航獲得。

兩年評鑑一次的金翔獎今天上午在民航局揭曉。民航局長林國顯頒獎時，對業者在飽受疫情衝擊下，仍能持續提升飛航安全與對旅客的服務表示稱許。

民航局說，去年度評鑑結果，國內定期航線組由立榮蟬聯，國際及兩岸航線—全服務航空組由華航獲得，國際及兩岸航線—低成本航空組則由虎航獲得。

民航局指出，該屆金翔獎評鑑期間，國際及兩岸定期航線營運受新冠肺炎疫情影響，面臨巨大衝擊；但國籍航空公司除努力維持營運外，對於旅客服務品質依然盡其所能達到至善至美，相當不容易。

民航局說，該次也是我國唯一一家低成本航空公司—虎航首次加入評鑑，因其營運模式不同及提供旅客服務性質有異，所以參與國際及兩岸航線組—低成本航空組評鑑。雖然台虎首次參加且該組別僅一家受評，但其評鑑過程中看得到台灣虎航在低成本航空市場中，努力做到優質旅客服務的企圖心，獲得甲等，值得嘉許鼓勵。

民航局說，為提升國籍民用航空運輸業營運與服務品質，自1998年起，每兩年舉辦一次金翔獎評鑑，依據市場區隔及業者營運模式特性分設國內定期航線組、國際及兩岸航線—全服務航空組及國際及兩岸航線—低成本航空組，一共三組，是國內航空業最受關注的獎項。

民航局表示，為更周延去年度評獎作業，特別委請國立陽明交通大學團隊與該局合組評鑑工作小組，親赴各家參獎業者逐一進行實地審查，再由公公部門與民間各領域專家組成的評鑑委員會進行審查。考量疫情，過去均於民航局局慶頒獎的金翔獎，今年也特別安排於農曆春節後另外表揚。

民航局 航線 台灣虎航

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