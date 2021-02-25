教育與觀光雙贏 超可愛里山動物列車帶旅客走進生態奇幻旅程

【跨域合作】

療癒系車廂

品味藝術、人文、自然和童趣

隨著美學復興的推動，臺鐵跨領域、跨部會、跨單位的彩繪列車合作案，接力登場，迴響熱烈。從里山動物列車、山歌列車，到國立集集美術館彩繪列車、環島之星Hello Kitty繽紛列車，在公部門與民間設計團隊攜手合作下，突破現有框架，讓列車美感升級。

馳騁的彩繪列車，穿越祕境森林、徜徉遼闊田野，與大地融為一體，成為臺灣地平線的美麗移動風景；藝術家天馬行空的想像，化為車廂風景，引領旅人體驗生活美學的魅力，喚起內心對環境保育、美學教育、地方藝術的重視。

（本文出自《解構鐵道美學：臺鐵美學復興運動》，未經同意禁止轉載。）

里山動物列車╳林務局

相約里山動物 來趟生態奇幻旅程

里山動物列車讓里山動物的故事躍上車身，透過車廂內外令人驚喜的設計巧思，開啟旅人對自然生態的喜愛，進而關心環境保育，一同守護家園。 慢速火車穿越山林與平原的過渡地帶，經過村落、耕地、池塘、溪流與丘陵，沿途景觀變化萬千，承載起豐富多元的臺灣里山生態。當生活在次生林、溪流河川、水田濕地與田野聚落的野生動植物，一一躍上火車車廂，每個停靠與啟程，都充滿驚喜與想像。

跳脫思維框架 跨域合作能量大

臺鐵與行政院農委會林務局攜手合作，連續兩年打造里山動物列車，將「EMU800型微笑號通勤列車」進行彩繪設計，一上車就被療癒系的動物包圍，搭上這列火車，不僅能認識里山動物，也為通勤旅途增添樂趣。

「里山」不是一座山，而是泛指海拔一千公尺以下、人類與野生動物混和棲息的複合式生態系，包含次生林、溪流河川、農田濕地、田野聚落共四種里山生態系，從動物、林相、地景到環境，都截然不同。身為臺灣自然保育的主管機關，林務局在2018年推動「國土生態保育綠色網絡建置計畫」，目標是要營造人與自然和諧共生的環境，因此，才有了和臺鐵跨域合作的契機。

林務局局長林華慶表示：「過去我們在中高海拔的森林保育已有一定的成果，相對來說，位於淺山地區低海拔或平地丘陵地帶，也有許多珍稀的動植物，因為牠們的生存環境和人類聚落重疊，其實比森林動植物面臨更大的挑戰。」有鑑於以往公部門都是自己悶著頭做，效果不彰，於是，這次雙方都希望跳脫既往方式，以雙倍力量引起民眾關注和支持，讓臺鐵在受歡迎的日系卡通彩繪列車之外，增添具有臺灣色彩的彩繪列車，達到教育與觀光的雙贏。

經過跨部會討論，最後決定以臺鐵的通勤列車進行改裝，做為絕佳的宣傳載具，因為每一站都會停靠，無論搭車或候車的旅客，都有機會看見可愛的里山動物彩繪列車，同時，臺鐵路廊基本上穿越了里山地形，保育意識與列車主題得以相互輝映。

里山動物列車由石虎扮演引航者。記者曹悅華／攝影 里山動物列車內裝。圖／台鐵局提供 里山動物列車今開往通霄。記者曹悅華／攝影 里山動物列車內裝。記者曹悅華／攝影

（本文出自《解構鐵道美學：臺鐵美學復興運動》，作者曹憶雯、張雅琳、陳佑瑄、駱亭伶、郭孟君、游姿穎、王心喬，未經同意禁止轉載。)