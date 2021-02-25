注意！3月1日台中高鐵違停AI開罰 臨停超過3分鐘荷包瘦

台中高鐵站的旅客接送區常有民眾違規停車，造成周邊道路壅塞情形，台中市警局交通大隊在高鐵台中站1樓、2樓已設置「違規停車偵測執法設備」，自動偵測違規停車、上、下客及攬客等違規，2月宣導期間，每日平均都蒐證到違規車輛663件，該套AI將在3月1日上線執法，提醒用路人配合車站接送區臨停3分鐘的規定，以免受罰。

台中市警局交通大隊表示，因台中高鐵旅客1、2樓接送區常有用路人違規停車、違規上下客，造成堵塞，因此在旅客接送區設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI偵測攝影機，全天候針對違規停車及違規上、下客等違規態樣，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發。

台中市交大表示，依據道路交通管理處罰條例，違規停車部分可處600元至1200元，違規上、下客部分則可處900元至1800元。同時在1樓計程車排班區域增設攝影機進行全時錄影，防止駕駛人有違規攬客的行為。

台中市交大統計，今年1月份測試期，偵測設備偵測每日平均違規停車件數為842件、違規上下客為19件，進入2月份宣導期，每日平均違停件數已降至663件、違規上下客則降為15件，顯示違停科技執法對於違規行為已具有一定的遏止作用。

另外市警局在烏日警分局勤務指揮中心建置「行車路況監看設備」，利用高鐵站內違規偵測攝影機，即時回傳站區影像、現場車流及違停狀況，一旦發生事故或交通壅塞等突發案件，能立即派遣警力前往處置，有效提升高鐵站區的行車安全與順暢。