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注意！3月1日台中高鐵違停AI開罰 臨停超過3分鐘荷包瘦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導
台中市警局在台中高鐵站的旅客接送區設置AI取締執法設備，3月1日上線執法，並在警局設有即時監看設備，以利第一時間掌握現場情形。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局在台中高鐵站的旅客接送區設置AI取締執法設備，3月1日上線執法，並在警局設有即時監看設備，以利第一時間掌握現場情形。圖／台中市警局交通大隊提供

台中高鐵站的旅客接送區常有民眾違規停車，造成周邊道路壅塞情形，台中市警局交通大隊在高鐵台中站1樓、2樓已設置「違規停車偵測執法設備」，自動偵測違規停車、上、下客及攬客等違規，2月宣導期間，每日平均都蒐證到違規車輛663件，該套AI將在3月1日上線執法，提醒用路人配合車站接送區臨停3分鐘的規定，以免受罰。

台中市警局交通大隊表示，因台中高鐵旅客1、2樓接送區常有用路人違規停車、違規上下客，造成堵塞，因此在旅客接送區設置「違規停車偵測執法設備」，利用AI偵測攝影機，全天候針對違規停車及違規上、下客等違規態樣，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發。

台中市交大表示，依據道路交通管理處罰條例，違規停車部分可處600元至1200元，違規上、下客部分則可處900元至1800元。同時在1樓計程車排班區域增設攝影機進行全時錄影，防止駕駛人有違規攬客的行為。

台中市交大統計，今年1月份測試期，偵測設備偵測每日平均違規停車件數為842件、違規上下客為19件，進入2月份宣導期，每日平均違停件數已降至663件、違規上下客則降為15件，顯示違停科技執法對於違規行為已具有一定的遏止作用。

另外市警局在烏日警分局勤務指揮中心建置「行車路況監看設備」，利用高鐵站內違規偵測攝影機，即時回傳站區影像、現場車流及違停狀況，一旦發生事故或交通壅塞等突發案件，能立即派遣警力前往處置，有效提升高鐵站區的行車安全與順暢。

台中市交大提醒，去年道交條例有修法新增接送未滿7歲兒童上、下車者，臨時停車不受3分鐘限制規定，去年底已上路，若有用路人是接送未滿7歲兒童，或是行動不便者，建議可使用台中高鐵站二樓的無障礙接送區，若有違規占用情形，也將依法告發。

台中市警局在台中高鐵站的旅客接送區設置AI取締執法設備，3月1日上線執法。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市警局在台中高鐵站的旅客接送區設置AI取締執法設備，3月1日上線執法。圖／台中市警局交通大隊提供

高鐵 台中市 交大

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