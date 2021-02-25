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點完早餐繼續睡…外送員狂call找嘸人 一舉動創雙贏網讚「清流」

聯合新聞網 / 綜合報導
美食外送糾紛時有所聞。 示意圖／聯合報系資料照
美食外送糾紛時有所聞。 示意圖／聯合報系資料照

美食外送因疫情興起，帶給人們便利之餘，也產生不少糾紛。有外送員對現在店家、客人、外送員三方時不時開戰對嗆的現況不解，認為彼此間應互相體諒，並附上自己遇到問題時的處理態度，超高EQ讓網友大讚「外送界清流」。

美食外送方便、普及性高，也因此出現多起糾紛，除了店家與外送員因餐點製作時間起爭執，外送員與客人之間也常為溝通不足搞得不愉快。有外送員就對此現象感到不解，認為平台問題比較大，另三方彼此間互相體諒一下並不難。

他以自己為例，表示剛才就遇到一個「打好幾通電話都沒接」，疑似訂完早餐又睡著的客人，依照正常流程，他只要回報客服「未取餐」就能得到一份員工餐，而已刷卡付款的客人則不會收到退款。但他覺得早餐體積小不佔空間，便在等候10分鐘後傳訊給客人，表示因聯繫不上要先跑別單，但可保留餐點到10點，請對方看到簡訊後回電給他，他再送來。1小時後客人回電道歉，他也送回餐點，兩方都雙贏不是很好嗎？

外送員秀出與客人間的對話，認為彼此互相體諒可以減少很多糾紛。 圖／爆廢公社公開版
外送員秀出與客人間的對話，認為彼此互相體諒可以減少很多糾紛。 圖／爆廢公社公開版

正能量發文讓近來看了不少「戰文」的網友紛紛大讚他的處事態度，「暖心又貼心加佛心的外送員」、「除了給讚我不知道能說什麼」、「超高EQ+和平處理事情的方法+雙贏的局面」、「社會多一點和諧多一點溫暖」、「相互體諒，社會才會更美好，感謝有你」、「真的有時候抱歉兩個字直接解決所有事」、「你是我見過發文中最理智的外送員，給你點個讚」。

不過也有部分網友不以為然，認為這種方式會寵出一堆奧客，給其他外送員製造麻煩，「奧客就是你這種養出來的，應該要照公司規定」、「你很棒，不過可能會養出一群奧客，把這當理所當然」、「你這做法根本寵壞客人，該怎麼做就按SOP怎麼做，否則她永遠不會警惕」、「我還是照流程走，有沒有想過，你的貼心，可能也造成之後其他外送員的困擾！因為一句話，别人可以，你為什麼不行」。原PO則回應態度也是看人的，對這種客人直接回「別人可以正常取餐為什麼你不可以」就好。

外送員 早餐

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