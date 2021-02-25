搶攻228連假商機 飯店推加時不加價

7天春節假期剛過，接著又是3天的228連假，為搶攻這一波商機，有飯店推出「228加時不加價」住房專案，可延至下午4點退房，能避開收假車潮，玩得更盡興。

義大皇家酒店表示，每到連續假日最後一天，出遊者最擔心返鄉車潮打壞出遊興致，「與其早出不如晚歸」。飯店祭出228加時不加價優惠，2月28日可提早12點辦理入住，直到3月1日下午4點再退房，享平日優惠價3999元。

可享受飯店內上千坪休閒設施，到義大購物廣場血拚，或在義大遊樂世界盡情遊玩，也能順遊鄰近的佛陀紀念館欣賞春節平安燈會，遊賞花燈、欣賞展演節目，以歡喜祥和氣氛迎接嶄新一年。

許多行業春節連假期間仍堅守崗位，春節過後才能放鬆，業者也鎖定這個族群，推出「向百業致敬」住房優惠，即日起至3月31日，平日入住豪華雙人房，附早餐一泊一食收費3999元、含早餐及晚餐一泊二食4999元，周六及2月28日入住加價1100元。