霧霾鎖大佛！中部空汙警示一片紅 儘量減少戶外活動

因擴散條件不良，台灣西半部空氣品質不佳，今天清晨籠罩在霧霾之中，依環保署空汙指標（AQI），中彰投雲都是紅成一片，預期27日以後才會逐漸好轉，彰化縣環保局籲請民眾減少戶外劇烈活動，維護身體健康，同時明天也是元宵節，儘管減少施放煙火及焚燒紙錢，以免空氣品質更加惡化。

環保署指出，由於環境風場由東北風逐漸轉為偏東風，位在下風處下風處的中南部地區風速弱，汙染物易累積，因此空氣品質普遍不佳，到今天清晨8時為止，依環保署監測空品，空汙指標（AQI）以雲林斗六是162最差、其次是南投竹山159、台中西屯158、南投市及台中大里都154，彰化線西及彰化市也都達152，均達紅色警示。

環保署表示， 西半部25、26日仍因擴散條件差，汙染物較易累積，27、28日東北季風增強，中部以北地區空品好轉，但3月1日東北季風減弱，西半部空品轉差，2日東北季風再增強，中部以北擴散條件較佳，顯見空氣品質受氣象條件影響大。

環保署提醒應注意防範，敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，可以利用空氣品質監測網資訊可透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，強化自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

彰化縣環保局指出，由於空品目前都不見好轉的條件，環保局已立即啟動預先通報機制，除提前通報各廟宇配合環保祭祀及紙錢集中作業外，同時針對轄內大型汙染源、堆置場等汙染源進行稽查，以及鎖定露燃熱區及車流量大地點進行加強取締作業，全力管制防守西半部空品。