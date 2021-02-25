明冷空氣夾雨報到！周六降雨熱區曝光 下周二還有一波

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明天元宵節入夜後，東北季風俠冷空氣跟水氣南下，影響到周六。下周二還有另一波冷空氣南下。

吳德榮說，今晨東北風減弱，台灣上空有零散的中低雲，降水回波大多在東側海面上，陸地上偶有弱回波通過，台南、高雄近山區交界及東半部有局部少量飄雨。

今晨氣溫與昨晨近似，有升有降僅小幅變化；截至5：07低溫依序為：花蓮壽豐鄉13.3度，苗栗三灣鄉14.9度，新竹峨眉鄉15.3度。其他各地區低溫：北部（桃園大溪區）15.8度，中部（台中清水區）15.9度，南部（台南六甲區）16.6度；台北南港區18.3度。

吳德榮說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今日至元宵節東北風續減弱轉東南風，各地為多雲時晴的天氣，東半部及山區偶有零星短暫雨的機率；白天舒適微熱、早晚略偏涼；中南部及金馬易起霧，請隨時注意相關訊息。今日白天起氣溫：北部16至28度，中部16至29度，南部17至30度，東部15至28度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，元宵（周五）夜，東北季風挾冷空氣及水氣開始南下；連假第1天（周六）新竹以北、東半部及中部山區有局部雨，入夜雨漸停歇；北台氣溫降、轉涼微冷，中南部多雲時晴，氣溫稍降。

吳德榮說，連假第2天（下周日）各地好轉為多雲時晴，北海岸、東半部仍有零星少量降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚偏涼微冷。

連假第3天（下周一)各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼微冷；連假第2、3天中南部及金馬易起霧，亦請隨時注意相關訊息。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周二、三另一波冷空氣南下，迎風面轉雨、氣溫降，目前模擬強度略調弱，而與前波相近；但各國模式都還在調整，應持續密切觀察。