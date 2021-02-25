東北風減弱 吳德榮：各地為多雲時晴的天氣

中央氣象局於1992年規劃、發展「降雨機率預報作業」，當時即決定與國際接軌，採用與美、日完全相同的定義。「降雨機率」是代表在預報時段內，該地點發生降雨的機率；30％意謂每100次的預報會有30次降雨，與媒體、網路採用美國某民眾誤解的說法，將之誤傳為「降雨面積」或「降雨持續時間」的趣聞，皆無相關。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(25日)晨東北風減弱，台灣上空有零散的中低雲，降水回波大多在東側海面上，陸地上偶有弱回波通過，台南、高雄近山區交界及東半部有局部少量飄雨。今晨氣溫與昨晨近似，有升有降僅小幅變化。

他表示，截至5時7分低溫依序為：花蓮壽豐鄉13.3度，苗栗三灣鄉14.9度，新竹峨眉鄉15.3度。其他各地區低溫：北部(桃園大溪區)15.8度，中部(台中清水區)15.9度，南部(台南六甲區)16.6度；台北南港區18.3度。

吳德榮表示，最新(24日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(25)日至元宵節(26日)東北風續減弱轉東南風，各地為多雲時晴的天氣，東半部及山區偶有零星短暫雨的機率；白天舒適微熱、早晚略偏涼；中南部及金馬易起霧，請隨時注意相關訊息。今日白天起氣溫：北部16至28度，中部16至29度，南部17至30度，東部15至28度。

吳德榮說，根據最新模式模擬顯示，元宵(週五)夜，東北季風挾冷空氣及水氣開始南下；連假第1天(週六)新竹以北、東半部及中部山區有局部雨，入夜雨漸停歇；北台氣溫降、轉涼微冷，中南部多雲時晴，氣溫稍降。連假第2天(下週日228)各地好轉為多雲時晴，北海岸、東半部仍有零星少量降雨的機率；白天北舒適南微熱、早晚偏涼微冷。連假第3天〔下週一(1日)〕各地為多雲時晴的天氣，白天微熱、早晚偏涼微冷；連假第2、3天中南部及金馬易起霧，亦請隨時注意相關訊息。

他說，最新模式模擬顯示，下週二、三(2、3日)另一波冷空氣南下，迎風面轉雨、氣溫降，目前模擬強度略調弱，而與前波相近；但各國模式都還在調整，應持續密切觀察。