定位技術融入平安符 智慧科技保障失智者安全

隨著高齡人口變多，失智長者人數也大幅提升，國民健康署推動失智友善社區計畫，其中，嘉義市政府結合智慧科技，將定位技術融入平安符及十字架，讓虔誠信仰的長者不再忘記隨身攜帶，保障失智者的安全。

去年年底我國65歲以上人口已達378萬，推估台灣目前約有29萬名失智者，其中有8成5均居住在社區，且多由家庭照顧。因大部分失智症患者生活在社區，地方政府紛紛藉由智慧科技，營造失智長者的友善環境。

國民健康署社區健康組組長羅素英舉例，雲林縣政府推動「天倫D+卡」，長輩及幼童配戴後，可遠端紀錄行動軌跡，並會在長輩離開守護範圍時，透過線上平台主動發送警示給家人，當遇緊急狀況時，卡上還有求救鈕可以對外求助。嘉義市政府則將定位技術融入平安符及十字架，讓虔誠信仰的長者不再忘記隨身攜帶，發揮平安符的「保安」功用。

對此，台北榮總醫院老年精神科主任蔡佳芬表示肯定，之前為了長者安全，會限制長者行動，如今營造失智者友善社區，讓任何生病者仍可在原來的社區好好生活，除了有人力協助照護失智者，現在又有科技幫助，更助於維護失智長者的安全性。

放眼未來智慧科技能如何協助失智長者，蔡佳芬表示，期待有智慧眼鏡結合定位系統，並能投射出街道畫面，當失智者出門買菜卻找不到路返家時，智慧眼鏡就能顯示返家指示路線。但她指出，這應該是「輕度的失智者」才可以使用。

最後，蔡佳芬提醒，有這麼多好的科技、APP輔助，仍須宣導及民眾普遍使用，才能達到效果。但她認為有5Ｇ網絡，及科技防疫的概念，認為智慧科技輔助失智者生活的情況會愈來愈普遍。