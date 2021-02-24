勞動部創客擂台賽開跑！百萬獎金徵創新自造高手

勞動部第3屆「百萬創客擂台競賽」徵件起跑！勞動部勞動力發展署今於社會創新實驗中心舉行記者會，號召迎民眾組隊參賽，或新創2年內事業單位以創新產品提案參加，挑戰冠軍獎金100萬元。即日起受理報名至4月30日止。

勞動部勞動力發展署署長施貞仰表示，去年面對全球疫情險峻的狀況下，台灣發揮硬技術與軟實力，對內防疫有成，更能對國際伸出援手，第3屆「百萬創客擂台競賽」秉持相同精神，期許社會大眾解決自身問題時，也能促進經濟、社會與環境等包容性成長，傳達「自造世代，創新未來！Maker Can Help」訊息。

第2屆創客擂台冠軍團隊、台灣智慧機械與輔具實驗室創辦人林宗正今分享參賽心得。當年參賽還是交大碩士班研究生的他說，從「想」到「做」的過程中遭遇各種難題，但秉持以「協助使用者提升生活品質，幫助下肢癱瘓的人重新站起來」為最大動力，驅策自己一路前進，也符合他想用雙手打造未來的初衷，他不只以參賽輔具感測器系統獲得台灣專利，後續更獲得歐盟發明專利EPC與美國發明專利核准。

第1屆最佳市場機會獎「走走家具」創辦人宋倍儀，則分享創業歷程，透過創客擂台的業師輔導機制獲取建議，從一開始群眾募資只募到58萬，到近期群募近千萬元，編制也從3人擴編至7人。

勞動部說明，「百萬創客擂台競賽」以強調創意與實作為宗旨，不設定主題，競賽分為初賽、決賽兩階段舉辦，初賽將於6月上旬陸續於發展署所屬五分署創客基地分區舉行，經評選晉級決賽團隊，每隊可獲得獎勵金2萬元、申請材料費1萬5000元，並可利用創客基地資源，以及接受具實作技術及商品化經驗的專業導師輔導，完成實品製作與商品化計畫書撰寫。