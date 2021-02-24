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109年度鰻苗捕撈漁期 2月28日結束

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
109年度鰻苗捕撈漁期將於今年2月28日結束。圖／漁業署提供
109年度鰻苗捕撈漁期將於今年2月28日結束。圖／漁業署提供

漁業署表示，109年度鰻苗捕撈漁期將於今年2月28日結束，依農委會公告「鰻苗捕撈漁期管制規定」，除花蓮縣及台東縣外，其他縣市轄屬的距岸三浬內海域、潮間帶及河口水域，自110年3月1日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，呼籲全國從事捕撈鰻苗業者配合，共同維護鰻苗漁業永續。

漁業署提醒，110年3月1起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，規範對象包括在岸際以「人力」從事捕撈者，及以漁船（筏）進行海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定者，將核處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

漁業署指出，除了管制鰻苗捕撈，讓部分鰻苗得以溯河成長，增裕鰻魚資源外，為了讓成鰻亦得以降河產卵，漁業署已輔導15直轄市及縣市政府公告轄屬至少一條河川之中下游流域，全年禁止以任何方式捕撈鰻魚，其中宜蘭縣更公告全縣境內河川全流域禁止捕撈鰻魚，以進行鰻魚棲地保護工作。

漁業署強調，鰻苗捕撈是我國重要產業，目前鰻魚資源已日漸減少，保育工作刻不容緩，請從事捕撈鰻苗業者務必配合，以共同維護鰻苗傳統漁業永續。

漁業署 農委會

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鰻苗捕撈漁期將結束 3月至10月特定區域禁捕

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