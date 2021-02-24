海運缺櫃運費漲 林佳龍籲請國際航商投入新運能

受到疫情影響，國際海上運輸自去年起就因缺櫃致運價飆漲。為此，交通部長林佳龍今邀集船貨雙方公協會、業者代表及經濟部、農委會等相關部會召開「國際海運運輸平穩座談會」，籲請國籍航商110年預計共有46艘新船、增加約33萬TEU艙位，投入營運的新增運能，優先滿足我國商品進出口需求。

今座談會包括九大公協會理事長、秘書長，以及四大國籍貨櫃航商董總均親自與會，林佳龍在會中除了對國籍航商於全球缺櫃期間，力挺國內產業積極增班加艙，以及國內進出口者的配合體諒共體時艱表示感謝外，也指示航港局，因第3季為進出口旺季，仍需視疫情變化情形審慎因應，國際海運運輸平穩工作小組應持續運作。

林佳龍表示，對於未來發展趨勢，全球供應鏈重組，整個台灣產業優勢顯現，交通部已掌握此情勢，也請航商、產業及港埠業者掌握此契機，深化夥伴關係，加速商品的進出口作業，維持我國國際貿易競爭力。

在港埠及航運推動應導入智慧化管理，林佳龍說，將配合商港建設5年計畫、10年藍色公路計畫及2023跳島旅遊年滾動檢討相關措施，以提升整體航運及港埠作業效能。

根據航港局統計，去年11月成立跨部會的「國際海運運輸平穩工作小組」後，在「國輪挺國貨」原則下，今年一至三月加班加艙達18909TEU，急需出口、無法順利取得艙位的業者家數及貨櫃數量，截至20日前有97家、15075只；1月底32家、230只，至2月底僅餘9家、53只，顯示無法取得艙位的家數及貨櫃量已明顯減少。