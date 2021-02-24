快訊

日媒指台積電美國新廠建設費倍增 台積電回應了

海運缺櫃運費漲 林佳龍籲請國際航商投入新運能

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長林佳龍今主持「國際海運運輸平穩座談會」。圖／交通部提供
交通部長林佳龍今主持「國際海運運輸平穩座談會」。圖／交通部提供

受到疫情影響，國際海上運輸自去年起就因缺櫃致運價飆漲。為此，交通部長林佳龍今邀集船貨雙方公協會、業者代表及經濟部、農委會等相關部會召開「國際海運運輸平穩座談會」，籲請國籍航商110年預計共有46艘新船、增加約33萬TEU艙位，投入營運的新增運能，優先滿足我國商品進出口需求。

今座談會包括九大公協會理事長、秘書長，以及四大國籍貨櫃航商董總均親自與會，林佳龍在會中除了對國籍航商於全球缺櫃期間，力挺國內產業積極增班加艙，以及國內進出口者的配合體諒共體時艱表示感謝外，也指示航港局，因第3季為進出口旺季，仍需視疫情變化情形審慎因應，國際海運運輸平穩工作小組應持續運作。

林佳龍表示，對於未來發展趨勢，全球供應鏈重組，整個台灣產業優勢顯現，交通部已掌握此情勢，也請航商、產業及港埠業者掌握此契機，深化夥伴關係，加速商品的進出口作業，維持我國國際貿易競爭力。

在港埠及航運推動應導入智慧化管理，林佳龍說，將配合商港建設5年計畫、10年藍色公路計畫及2023跳島旅遊年滾動檢討相關措施，以提升整體航運及港埠作業效能。

根據航港局統計，去年11月成立跨部會的「國際海運運輸平穩工作小組」後，在「國輪挺國貨」原則下，今年一至三月加班加艙達18909TEU，急需出口、無法順利取得艙位的業者家數及貨櫃數量，截至20日前有97家、15075只；1月底32家、230只，至2月底僅餘9家、53只，顯示無法取得艙位的家數及貨櫃量已明顯減少。

林佳龍 航港局

相關新聞

拿不出非中國製證明 台61線西濱快2處區間測速將下架

為了取締超速，不少縣市紛紛設置「區間測速」，卻屢爆爭議，交通部長林佳龍為此要求，廠商若無法證明產地非中國，並切結零組件非...

甩球員兼裁判陰霾！桃機三航廈再招標 原團隊通過審查

歷經三年、三度流標，桃機第三航廈資格標去年終於審查完成，未料日前被爆出重大瑕疵，標案出現「球員兼裁判」狀況。如今，遭廢標...

不再放寬！3月起居服時數不足者照顧失智重症 少賺50元

長照法因應我國高齡化社會而生，當初長照上路後才開始培育照顧服務員，為即時讓照服員能照顧有需要的民眾，衛福部長照司放寬照顧...

馬來西亞爆發非洲豬瘟 今起入境攜帶豬肉罰20萬元

非洲豬瘟中央災害應變中心今日表示，馬來西亞沙巴州發生非洲豬瘟疫情，馬來西亞是亞洲地區繼中國大陸（含港澳）、蒙古、越南、柬...

東北季風26日起影響 北台灣降溫

氣象局今天表示，預估26日下半天東北季風逐漸影響，北部、東半部地區及中南部山區轉有降雨；27日北台灣高溫明顯下滑，由攝氏...

海運缺櫃運費漲 林佳龍籲請國際航商投入新運能

受到疫情影響，國際海上運輸自去年起就因缺櫃致運價飆漲。為此，交通部長林佳龍今邀集船貨雙方公協會、業者代表及經濟部、農委會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。