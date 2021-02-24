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拿不出非中國製證明 台61線西濱快2處區間測速將下架

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部長林佳龍日前要求，廠商若無法證明產地非中國，並切結零組件非中國製者，須先下架；即日起也不再補助設置區間測速。圖／報系資料照
交通部長林佳龍日前要求，廠商若無法證明產地非中國，並切結零組件非中國製者，須先下架；即日起也不再補助設置區間測速。圖／報系資料照

為了取締超速，不少縣市紛紛設置「區間測速」，卻屢爆爭議，交通部長林佳龍為此要求，廠商若無法證明產地非中國，並切結零組件非中國製者，須先下架；即日起也不再補助設置區間測速。據了解，全台接受交通部補助設置區間測速器，總計十六處，目前僅公路總局完成台61線的桃園路段、苗栗路段、台中路段、雲林路段等四處路段的區間測速設備查核，其中苗栗路段及台中路段因無法舉出海關報關單，將面臨拆除下架命運。

交通部從民國一〇八年開始補助設置區間測速，根據交通部道安會統計，目前全台接受交通部補助計十六處、五千七百萬元，例如新北萬里隧道、台九線北宜公路、新店環河路，桃園市台六十一線、龜山萬壽路，北市自強隧道、辛亥隧道，台中向上路六段、彰化台六十一線等。

不過區間測速卻屢爆爭議，先是台六十一西濱彰化段區間測速爆出「測不準」，隨後又爆出區間測速儀器疑似使用到中國製產品，恐有資安疑慮。交通部為此要求，只要是交通部補助的區間測速計畫，也會要求廠商簽立切結書，證明非中國廠商，也無不當收集相關資訊，另也會要求廠商提供設備海關報關單、出廠證明、設備型號等，只要是中國貨就下架。

公總表示，目前已完成61線的桃園路段、苗栗路段、台中路段、雲林路段等四處路段的區間測速設備查核，其中苗栗段、台中段因廠商無法提供完整的證明文件，會先拆除下架；但若廠商補件，並送驗第三方證明，完成相關驗證程序，仍可使用。

至於桃園段、雲林段等兩路段，公總表示，廠商雖有提出海關報關單，不過還是會委請第三公正單位查驗，看看是否有把資料不當傳輸，一旦查出有資安疑慮，也可能下架。

測速 資安

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