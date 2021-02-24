男生脫褲後嚇傻人？泌尿科醫曝這款驚嚇度5顆星：只能剁掉

許多男性可能礙於面子，即使私處不舒服也會硬著頭皮不就醫，但往往拖成重病釀成大禍。一名泌尿科醫師透露自己看過數不清的陰莖，有5種讓他印象非常深刻，其中陰莖癌更是讓醫師無奈表示治療方法只能「剁下來」。

一名網友在PTT發問「為何體檢脫下褲子，醫生會露出驚訝表情？」，想不到釣出泌尿科醫師顧芳瑜回文，他表示從業以來看過數不清的陰莖，對於各種各樣的形狀早已見怪不怪，不過他回憶剛執業時仍有5種陰莖讓他十分驚訝。

1.臭包莖，驚奇指數：2顆星

他表示，只要勃起不會自動露出龜頭就算包莖，如果清洗時沒有翻開包皮，裡頭會充滿白色的包皮垢並且伴隨尿騷與惡臭。不過只要做好清潔或割包皮就能解決，他表示最難以理解的便是「為何病人能夠忍受」。

2.糖尿病包皮炎，驚奇指數：1顆星

糖尿病患者是包皮炎的高危險族群，其中大約8到20%的病人是因為包皮炎才發現糖尿病。該醫師表示，常見包皮會有環狀的裂痕而且反覆發生，他提醒民眾若自己的包皮反覆發炎，建議就醫檢查。

3.陰莖彎曲，驚奇指數：3顆星

陰莖彎曲常見的原因是海綿體外的白膜分布不均導致，雖然未勃起時外觀和一般陰莖無異，一旦勃起後就會往上下左右等不同地方彎曲。他表示這類問題都能透過手術矯正，最讓他驚奇的點在於即使彎曲程度超乎想像仍能正常使用。

4.尿道下裂，驚奇指數：4顆星

這類症狀通常發生在小孩身上，因為胚胎發育的問題，導致尿道口不在龜頭前端，可能會在陰莖甚至會在睪丸上。他提醒有這類症狀患者千萬不能亂割包皮，因為需要留包皮來重建尿道，不過現在因產檢盛行，已經很少見到這種疾病。

5.陰莖癌，驚奇指數：5顆星

他直呼這類症狀比尿道下裂還罕見，而且包莖會提高罹癌風險。他表示陰莖癌各種形狀的腫瘤令人驚奇，但最讓他不能理解的是為何病人能隱忍到重病才就醫，病況嚴重到治療方式「只能剁下來」。