甩球員兼裁判陰霾！桃機三航廈再招標 原團隊通過審查

歷經三年、三度流標，桃機第三航廈資格標去年終於審查完成，未料日前被爆出重大瑕疵，標案出現「球員兼裁判」狀況。如今，遭廢標的Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司捲土重來。桃機說，該團隊順利通過資格審查，後續儘速啟動第二階段規格標的邀標作業，預計於3月底前完成評選。

桃機第三航廈一波三折，三航廈2017年5月開工，滑行道和機坪都已施工，唯獨最重要的主體工程，因建設難度高，經費又低，一再流標，過去三次招標都無人投標。去年五月第四度招標，8月開資格標，由「韓國三星與榮工工程」、「日商華大成營造與大陸工程」兩組團隊通過審查。今年1月18第二階段規格標開標，由「三星與榮工」團隊通過審查，預計28日舉行評選委員會，評定最優勝廠商。

未料，桃機審閱文件時，發現三星與榮工的投標文件中，竟出現評選委員名字，原來該員去年底辭去評委一職後，跑去擔任投標廠商顧問，形同「球員兼裁判」，違反採購法，全案廢標。

桃機今天說，「第三航站區主體航廈土建工程」選擇性招標第二次招標第一階段資格標，於今天上午10時截止投標，計有由Samsung C&T Corporation/榮工工程股份有限公司共同合作，總計一組廠商參與投標。

桃機說，經下午2時開標，該組廠商順利通過資格審查，後續將儘速啟動第二階段規格標邀標作業，預計於3月底前完成評選，後續將與得標團隊共同合作打造全新國家門面，不負國人期望完成此重大建設計畫。

桃機原先規畫，北登機廊廳、主體航廈、南登機廊廳依序在2024年、2025年、2026年完工。由於廢標，三航廈招標案將重選評選委員，預計延遲2到3個月，完工期也會因此順延。