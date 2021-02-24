臺大開辦「蘇東坡的藝術人生」研習課程 招生中

圖／臺大進修推廣學院

臺大進修推廣學院特邀臺大中文系劉少雄教授開辦「蘇東坡的藝術人生」課程，自110年4月11日起開始授課，每週日下午上課，歡迎對中國文學或品味生活美學有興趣者，把握機會報名上課。

儒家道家的生活美學，是要將學問知識實踐於生活，並將現實生活提升到美善的層次，成就如詩如樂的自在與適然，為平淡的生活增添一份美感，創造一種「無入而不自得」的樂趣。蘇東坡的思想融合儒釋道，吸收各家思想的精萃，與實際生活結合，是最能把握莊子藝術精神，最能詮釋道家生活美學的大師。

誰能真正享受生活？孔孟老莊之後有淵明，淵明之後有東坡；他們都見證了內在生命自由的意義。而東坡之後的現代人，又應如何繼承傳統，轉化創造成這一代的文明呢？「有朋自遠方來，不亦樂乎！」我們以愉悅的心情，尚友古人，東坡便是我們的良師益友。透過課程介紹蘇東坡的藝術生活，也邀請大家與東坡作伴，體驗生活的自由精神和藝術趣味。

臺大進修推廣學院邀請劉少雄教授，陸續開設詩詞類與蘇東坡專題課程，一直以來廣受學員好評；不僅提供社會大眾賞析中國文學詩詞的管道，也分享如何透過文學去感受生命之美。透過劉少雄教授平易又唯美的導讀，不論任何背景的閱聽者，皆能有所收穫，體驗生活的美學。

臺大進修推廣學院開辦的「蘇東坡的藝術人生」課程共計7堂課，主講的劉少雄教授將帶領修課學員一起賞析經典，並將其中的感知與溫度帶入的您的日常生活，體驗與創造出個人生命之美。想進一步瞭解課程，請上【臺大推廣教育網】查詢，或致電(02)2362-0502洽詢。

「蘇東坡的藝術人生」https://bit.ly/3khzSzq