交通部爭取就安基金培訓旅行業轉型 計畫需補件再送

新冠疫情自去年初爆發後，國境封鎖管制，觀光旅遊業首當其衝，勞動部就業安定基金去年編列20億元補貼觀光業者紓困，但交通部日前表示今年觀光業仍不樂觀，向勞動部提出「協助旅行業轉型培訓計畫 」，欲再爭取就安基金補助。勞動部今下午召開就安基金管理會討論，因計畫課程設計須調整、計畫性質也有待釐清，要求交通部補強計畫後再送案。

勞動部勞動力發展署組長沈文麗轉述，根據計畫內容，觀光旅遊業從業人員約2萬人，希望爭取3億元的就安基金，委由觀光產業公協會辦理觀光旅遊業從業人員數位能力提升訓練課程，協助觀光旅遊業進一步數位轉型，計畫為期6個月。

沈文麗說，對於觀光旅遊業在疫情下的紓困需求，就安基金管理會委員皆表達支持，但委員認為計畫設計課程區域分布、科目仍須調整，也須再釐清計畫性質為訓練或紓困，此外，也應一併考量計畫科目與現有紓困方案「充電再出發」的衡平性，因此要求交通部補強內容後再送案。

沈文麗表示，勞動部的「充電再出發」計畫定位清楚，適用對象是實施減班休息(俗稱無薪假)的事業單位與勞工，未匡列特定產業，交通部提案計畫則在更前端，不涉及減班休息，補助對象是辦訓單位，至於是否補助事業單位則須再討論。

另一提案則是經濟部的「推動機車行升級轉型」，今年是第3年執行，今天會議通過編列1543萬預算。沈文麗指出，去年編列6018萬，因疫情影響，最後執行763萬元、1138人，前年則撥5000萬就安基金，執行1659萬、3044人。