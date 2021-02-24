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飛行座椅Ｘ VR頭盔！「進擊的巨人」i-Ride明起預購

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
「進擊的巨人」三部曲i-Ride體驗，已於官網公告預購資訊。圖／摘自i-Ride官網
「進擊的巨人」三部曲i-Ride體驗，已於官網公告預購資訊。圖／摘自i-Ride官網

連載11年，即將在今年4月推出完結篇的「進撃の巨人」，許多人期盼著能重溫其中精彩情節。因此，i-Ride飛行劇院以全球專利的六軸模擬飛行座椅，搭配五感特效（聲、光、水霧、氣味、風），將讓觀眾跟著調查兵團一起飛上空中，配合劇情翱翔與翻轉，守護這場戰鬥。

「進擊的巨人」三部曲 i-Ride體驗，已於官網公告預購資訊，2/25起開放預購，套票優惠999元，再贈獨家限量好禮。上映時間則敲定為3/13。

三部曲中的首部曲「奪還の戦」，要邀請觀眾跟隨著艾連一起驅逐巨人，並獻出你的心臟；二部曲「崩落の塔」以「飛行座椅Ｘ VR頭盔」體驗雙重的體感享受；三部曲「獣の巨人戦」則要戴上VR頭盔，劇情以360度全景呈現，戰備升級，飛行劇院的獨家專利能感受擬真的躍動感、失速墜落的驚悚感、飛行滑翔時的懸浮感，如同親臨巨人的世界！

i-Ride體驗中心位於高雄軟體園區智崴集團研發總部，打造全台唯一的三維空間全視角飛行體感行程。遊客在此除了可以認識體感科技產業發展，也可實際搭乘i-Ride飛行劇院，體驗以高空翱翔的角度、遼闊壯麗的視野，認識港都地理景觀與人文風情。

預購資訊

預購時間：2/25(四)~3/12(五)

預購地點：本次預購僅限實體門市；網路通路購買同時需立即預約場次

上映時間：3/13(六)

場次表：尚未公布

備註：此次為專案特映活動，三部曲不單獨播映。另12歲以下觀眾不建議觀賞

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