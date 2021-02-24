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海端站2死疑點重重 林佳龍籲台鐵盡速釐清5大重點
台鐵海端站昨天發生重大工安事故，一輛電力維修車撞擊正在鐵軌上施工的道班人員，造成兩死一重傷，儼然15年前崇德事件五死翻版，可能又是一連串可能疏失釀禍。針對疑點重重，交通部長林佳龍也呼籲台鐵職安小組就五大重點盡速釐清。
林佳龍今於會議中指示，台鐵職安小組應該盡速釐清以下重點：
一、電力維修車駕駛訓練及檢修施工道班均提出申請，受理申請單位是否善盡職責，確實通報相關人員及申請雙方。
二、工務道班申請不影響行車運轉之保修作業，並未申請封鎖或隔斷路線，故未派遣駐站監視員，此規定未從嚴規範，是否有疏漏應補強。
三、保修作業雖並未申請封鎖或隔斷路線，但維修車是否依規定降速，以不逾40公里之時速運行。
四、道班原瞭望員遭撞傷，且規定須2名瞭望員卻僅有1名，是否未落實職安訓練與考核，以及人力配置的申請與審核機制。
五、台鐵人力與系統設備之提升、以及運工機電橫向溝通機制是否不足，如何強化施工作業與行駛車輛的資訊傳達與安全防護。
林佳龍表示，對於同仁發生的意外及傷亡，非常痛心及不捨，請交通部各單位協助台鐵局，全力撫慰家屬及傷者，特別要對已故同仁尚年幼的孩子，盡可能提供各項協助及照顧，並透過工會深入了解基層同仁的需求及心聲。
關於事故原因，林佳龍要求台鐵全力配合檢警、勞檢單位及運安會或鐵道局的調查，勿對案情妄下定論，避免對受害同仁與家屬、以及基層同仁的士氣，造成再次的傷害與打擊。在調查結果出爐前，職安改善小組應即刻確保各項運工機電運作均落實相關規範，痛定思痛檢討，杜絕未來再重蹈覆轍。
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