部分負擔新制不設年度總金額上限 最快五月核定

衛生福利部部長陳時中昨證實藥品及檢驗、檢查的部分負擔將會小幅調整，衛福部社會保險司司長商東福今表示已收到健保署研議的方案，希望順利在今年五月將不須修法的部分核定、公告實施，需修法的也要將草案送進行政院。健保署署長李伯璋昨受訪表示，現研議各項部分負擔上限都不超過200元，算是「銅板價』，所以不會針對門診部分負擔總金額去訂定年度上限。

商東福表示，部長去年曾提到，希望今年立法院第一個會期在五月結束之前，部分負擔及海外停付保等改革可達成一定的目標。目標可粗分為兩塊，不需修法的部分要核定，另外需要修法的部分則要送草案到行政院。部分負擔除非需要修法改變定率，基本上由衛福部核定便能公布實施。

健保署署長李伯璋昨受訪表示，健保署的初衷是希望管控浪費、控制不必要的醫療行為，醫療點值和品質也會提升，「就算沒辦法讓醫師拿到更多錢，也能幫助醫師在相同的收入下，工作量更合理，不需要瞎忙。」李伯璋說，上禮拜曾經找各大醫院院長來開會討論「急、重、難、罕」醫療給付改善方案，會中也諮詢與會院長們對部分負擔改革方向的意見，感覺到大家都很贊成。

至於病人端，李伯璋說還是依照原本定率的概念去思考，不會讓病人負擔超過兩成，一般民眾應不至於因為這點「銅板價」就不敢就醫，重大傷病和經濟弱勢者的慢箋也維持免收，所以未來不會對門診部分負擔年度總金額設定天花板。

商東福表示，現在還在研議階段，接下來就是對外溝通的程序，最正式的管道就是「健保會」，相關方案都會提到健保會請委員提出諮詢意見。像慢箋並非民眾要求用藥，也是政府鼓勵開立，這部分要收取部分負擔就需要溝通並討論配套。