聽新聞
test
0:00 / 0:00
整理包／228三天連假就醫別亂跑！ 醫院服務門診資訊一次看
因應2月27日至3月1日為228連續三天假期，各醫院服務門診時段彙整如下，請民眾依公告預約求診。
*台北榮總暨各分院：
一、 台北榮總2/27日正常門診，3/1日休診。
二、 台北榮總桃園分院2/27日正常門診。
三、 台北榮總新竹分院2/27日、3/1日正常門診。
四、 台北榮總蘇澳分院市區門診3/1日上午特別門診。
五、 台北榮總員山分院市區門診2/27日、3/1日上午正常門診。
六、 台北榮總玉里分院2/27日上午兒科、中醫科門診，2/28日上午兒科門診，3/1日正常門診。
七、 台北榮總臺東分院2/27日上、下午部份科門診，3/1日正常門診。
八、 台北榮總鳳林分院3/1日上午特別門診。
*台大醫院和平紀念日連假開診情形：
2月27日星期六，總院未開診，兒童醫院正常開診，但兒童血液門診輸血作業停止服務。
2月28日星期日，總院及兒童醫院均未開診。
3月1日星期一，總院及兒童醫院門診休診，門診檢查、檢驗、領藥均停止服務。
網路公告：https://www.ntuh.gov.tw/ntuh/News.action?agroup=b&q_itemCode=6383
*振興醫療財團法人振興醫院：2/27日上午、3/1日正常門診
*新光醫院：2月27日（星期六）半天、3月1日（星期一）門診作業正常
*馬偕醫院暨各分院：
一、台北馬偕2/27上午、3/1正常門診。
二、淡水馬偕2/27上午、3/1正常門診。
三、馬偕兒童醫院2/27上午、3/1正常門診。
*國泰醫院暨各分院：
一、國泰綜合醫院2/27日、3/1日正常門診。
二、汐止國泰綜合醫院2/27日、3/1日正常門診。
三、新竹國泰綜合醫院2/27日、3/1日正常門診。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言