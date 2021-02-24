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整理包／228三天連假就醫別亂跑！ 醫院服務門診資訊一次看

聯合報 / 元氣中心
2月27日至3月1日228連續三天假期，各醫院門診時段彙整如下，請民眾依公告預約求診。圖／聯合報系資料照
2月27日至3月1日228連續三天假期，各醫院門診時段彙整如下，請民眾依公告預約求診。圖／聯合報系資料照

因應2月27日至3月1日為228連續三天假期，各醫院服務門診時段彙整如下，請民眾依公告預約求診。

*台北榮總暨各分院：

一、 台北榮總2/27日正常門診，3/1日休診。

二、 台北榮總桃園分院2/27日正常門診。

三、 台北榮總新竹分院2/27日、3/1日正常門診。

四、 台北榮總蘇澳分院市區門診3/1日上午特別門診。

五、 台北榮總員山分院市區門診2/27日、3/1日上午正常門診。

六、 台北榮總玉里分院2/27日上午兒科、中醫科門診，2/28日上午兒科門診，3/1日正常門診。

七、 台北榮總臺東分院2/27日上、下午部份科門診，3/1日正常門診。

八、 台北榮總鳳林分院3/1日上午特別門診。

*台大醫院和平紀念日連假開診情形：

2月27日星期六，總院未開診，兒童醫院正常開診，但兒童血液門診輸血作業停止服務。

2月28日星期日，總院及兒童醫院均未開診。

3月1日星期一，總院及兒童醫院門診休診，門診檢查、檢驗、領藥均停止服務。

網路公告：https://www.ntuh.gov.tw/ntuh/News.action?agroup=b&q_itemCode=6383

*振興醫療財團法人振興醫院：

2/27日上午、3/1日正常門診

*新光醫院：

2月27日（星期六）半天、3月1日（星期一）門診作業正常

*馬偕醫院暨各分院：

一、台北馬偕2/27上午、3/1正常門診。

二、淡水馬偕2/27上午、3/1正常門診。

三、馬偕兒童醫院2/27上午、3/1正常門診。

*國泰醫院暨各分院：

一、國泰綜合醫院2/27日、3/1日正常門診。

二、汐止國泰綜合醫院2/27日、3/1日正常門診。

三、新竹國泰綜合醫院2/27日、3/1日正常門診。

榮總 台大醫院 馬偕醫院

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