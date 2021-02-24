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高麗菜量多價跌 低於農委會監控價

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高麗菜苗。本報資料照片
高麗菜苗。本報資料照片

去年以來高麗菜種苗供應量數度「紫爆」，農糧署多次呼籲農民不要搶種，但近期仍量多價跌，今天台北果菜批發市場交易均價每公斤5.1元，已低於農委會監控價5.3元，農委會表示，過年前搶種現象較為嚴重，預約三月以後量才會逐漸消化，價格恢復穩定。

農委會先前曾表示，高麗菜監控價為每公斤5.3元，高於這個價格都不算崩盤，不過今天高麗菜價格已經低於監控價，根據農委會市場交易行情資料顯示，台北果菜批發市場今天的甘藍平均價每公斤5.1元，跟昨天5.8元相比降幅一成二。針對高麗菜是否「崩盤」疑問，農糧署副署長姚志旺表示，不用這麼說，但是最近確實量多導致價格沒有起色，希望可以鼓勵消費者多吃，讓價格可以穩定上升。

姚志旺表示，農民搶種情況要往前推到兩個半月以前，當時是過年前，高麗菜價格還很高，所以很多農民都在那時候搶種，當時農糧署也一再發布簡訊通知農民，若高麗菜量太多可能導致價格不好看，也就是現在面臨的狀況。

至於價格何時可以趨於穩定？姚志旺說，最近價格上漲幅度可能有限，畢竟過年前那陣子大家瘋狂種，但根據監控的高麗菜種苗量來判斷，三月以後可以比較樂觀。

姚志旺坦言，高麗菜低於監控價的情況很少，還是鼓勵民眾多多食用。

高麗菜 農民 農委會

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