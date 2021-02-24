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網熱議降雨機率30%≠3成會下雨？彭啟明：有兩種算法

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
網路瘋傳「降雨機率30%」是指當天有30%可能下雨，但事實上這30%指的是「覆蓋率」。 聯合報系資料照/記者劉學聖攝影
網路瘋傳「降雨機率30%」是指當天有30%可能下雨，但事實上這30%指的是「覆蓋率」。 聯合報系資料照/記者劉學聖攝影

你對「降雨機率」的理解正確嗎？近日一部抖音影片在網路瘋傳引起討論，一位美國女子表示，一直以來她都認為「降雨機率30%」是指當天有30%可能下雨，但事實上這30%指的是「覆蓋率」，指該地區有30%區域100%會下雨，她用不可思議的語氣說「難道只有我長這麼大才知道這件事嗎？」

降雨機率的話題立刻引發熱議，多數人也表示意外，直呼「長知識」，但也有人吐槽「我只知道我今天洗車明天就會下雨」、「汐止人：不管幾%都下爆啦」、「反正只要打出晴時多雲偶陣雨就沒問題啦」、「都錯了，其實一直以來都是50%會下跟不會下而已」。

對此，氣象達人彭啟明也在臉書上表示，這兩天很多人看到了這則「降雨機率」的影片，降雨機率真的是「有多少%的區域會下雨」嗎？其實降雨機率在國際上有兩種算法，第一種是在一個區域內「有多少%的面積會下雨」；第二種是某特定地點，有多少%的機會會下雨。

彭啟明表示，隨著氣象科技、氣象預報的技術不斷精進，現在的預報都可以「點位」來做預報了，因此目前世界上大多數的氣象局、氣象機構，所定義的降雨機率，都是第二種囉。

不過彭啟明也說，還是有很特殊的地方或用途，會使用第一種的降雨機率，不過真的很少很少。如果是查各國氣象局或氣象機構，基本上都是第二種定義。

近日一部抖音影片在網路瘋傳引起討論，一位美國女子表示，一直以來她都認為「降雨機率30%」是指當天有30%可能下雨，但事實上這30%指的是「覆蓋率」。圖／擷取自氣象達人彭啟明臉書
近日一部抖音影片在網路瘋傳引起討論，一位美國女子表示，一直以來她都認為「降雨機率30%」是指當天有30%可能下雨，但事實上這30%指的是「覆蓋率」。圖／擷取自氣象達人彭啟明臉書

彭啟明 氣象局

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