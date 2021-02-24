改善空品！中鋼3部煤氣混燒鍋爐 首度為空汙停燒生煤

高雄秋冬季節空汙嚴重，今天大氣條件不佳，空品雪上加霜，多個測站都達紅色警戒。高雄市環保局長張瑞琿表示，中鋼公司動力工廠有3部生煤與氣混燒鍋爐，3月1日起1部鍋爐停燒生煤，9月15日起另2部鍋爐也停燒生煤，降低空汙及減少溫室氣體排放。中鋼董事長翁朝棟表示，為社會責任與環境品質會全力配合，產能不受影響。

高雄市環保局空噪科表示，今天因為環境風場為東風，西半部僅微弱的偏北風，帶入一波境外汙染物，加上環境濕度高、易起霧，導致汙染物易積難消，市區多處都是灰濛濛一片。

中鋼是國內粒狀汙染物排放前段班。張瑞琿表示，中鋼公司目前設有12部汽電共生鍋爐，其中3部鍋爐為生煤與氣混燒鍋爐，其餘9座鍋爐未使用生煤。中鋼公司為響應高雄市加入「脫煤者聯盟」，降低空汙及減少溫室氣體排放，從今年3月1日起1部鍋爐停燒生煤，9月15日起另外2部鍋爐再停燒生煤，將可減少燃煤28.8萬公噸，每年減少粒狀物7公噸及硫氧化物59公噸。

翁朝棟表示，這兩天與高雄市長陳其邁聯絡，交換對空汙防制的想法，中鋼已積極進行空汙源頭減量改善工作。這次並配合市府，3月1日起動力工廠1部備用鍋爐先停燒生煤，在下半年秋冬空汙嚴重期前，9月15日起另2部鍋爐也停燒生煤，中鋼已向台電申請增加購能，產能不會因此受影響。

張瑞琿表示，目前高雄市「一般鍋爐」總共753座，依據空汙法訂定地方加嚴排放標準，要求一律適用最嚴格的燃氣排放標準，僅剩6座燃煤鍋爐，透過製程改善或加裝防制設備，已全數符合燃氣排放標準。高雄市107年7月開始全面實施燃燒設備排放標準加嚴，不論燃煤、燃油、燃氣，都要比照天然氣的排氣標準，因此一些無法達到標準的廠商，便會改燒天然氣以達標準。