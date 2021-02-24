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馬偕兒醫推口罩設計比賽 助兒童懂防疫

中央社 / 台北24日電

口罩是防疫必備，馬偕兒童醫院推「我手畫我口」口罩設計比賽，邀18歲以下兒童設計口罩，透過創意發想讓孩子更體會防疫重要。

馬偕醫院今天發布新聞稿指出，戴口罩是防範2019冠狀病毒疾病關鍵方法，為增加兒童對防疫認知與重視，馬偕兒童醫院舉辦「我手畫我口」口罩設計比賽，分為中學組、國小組及幼兒園組，鼓勵不同年紀的孩子動腦、動手創作。

經過評選後的優勝作品將於4月2日公開表揚，馬偕兒童醫院將擷取其創作元素，製為實體特色口罩，兼具「我手畫我口」的創意與實用性。

馬偕醫院表示，口罩設計比賽即日起收件至3月9日截止，18歲以下兒童都可參加，活動辦法及設計規格檔案可至馬偕兒童醫院官網首頁「最新消息」下載。

口罩

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